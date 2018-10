Melodia All around the world' a fost lansată de curând și a fost însoțită de un videoclip cu imagini din spațiu, potrivit MLive.com.

NASA a publicat videoclipul muzical pe canalul propriu de YouTube pe 30 septembrie, iar filmulețul a adunat într-un timp scurt 31.777 de vizionări.

Misiunea lui Drew Feustel a durat câteva luni și se va încheia în dimineața de 4 octombrie, atunci când astronautul va ajunge acasă.

Iuliana Beregoi, noua vedetă a adolescenților, vinde bilete și cu 1.300 de lei