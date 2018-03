Un brazilian care lucra într-o instituție publică din Brasil a reușit să slăbească 70 de kilograme și a devenit alergător profesionist de maraton. Schimbarea uriașă din viața sa a pornit după ce soția sa a rămas însărcinată și el a înțeles că riscă să nu-și vadă fiul crescând dacă va continua în același ritm, scrie mediadrumworld.com.

Directorul de Formare și Dezvoltare din cadrul Consiliului Național de Justiției din Brazilia, Diogo Ferreira, în vârsă de 36 de ani, cântărea 160 de kilograme și suferea de hipertensiune arterială, o formă incipientă de diabet și apnee în somn, cauzată de obezitate.

Medicul lui Diogo i-a spus că prezintă un risc foarte mare de atac de cord sau un accident vascular cerebral în următorii 10 ani. Iar atunci când soția sa a rămas însărcinată a început să fie bântuit de gândul că ar putea să nu își vadă fiul crescând alături de el.

“Am ajuns să mă simt destul de rău. Eram deprimat și simțeam că am obținut aproape tot ce mi-am dorit în viață, cu excepția modului în care arăt. An de an am promis să-mi schimb viața și câteva luni după aceea făceam din nou totul greșit. Când soția mea a rămas însărcinată, am început să mă gândesc ce fel de tată aș fi pentru fiul meu. Voi putea să mă joc cu el, să fug cu el, să-l învăț să meargă pe bicicletă? Va fi rușinat cu mine sau mă va vedea ca pe eroul său”, povestește Diogo.

Dar declickul s-a produs atunci când a aflat că dincolo de toate grijile pe care și le făcea ar putea nici să nu trăiască suficient pentru a-și vedea copilul crescând. Atunci a început să slăbească și să facă foarte multe exerciții fizice.

După ce a început să slăbească și-a stabilit trei obiective pentru următoarele șase luni: să alerge o cursă de 5 kilometri, apoi una de 10 kilometri și ultia un semi-maraton. ”Le-am atins pe toate trei și pregătindu-mă pentru asta am ajuns să mă îndrăgostesc și de culturism, așa că am ajuns să pun foarte multă masă mulsculară”, povestește funcționarul brazilian.

A început apoi să se gândească tot mai serios la varianta de a alerga un maraton. ”nu știam dacă o persoană care a fost obeză, așa ca mine, ar putea să alerge 42 d kilometri. Nu am dormit multe nopți gândindu-mă la asta, iar în cele din urmă în iulie 2017 m-am înscris la primul meu maraton și de atunci am alergat mai multe astfel de curse”De asemenea, m-am îndrăgostit de culturism și am pus o mulțime de masă curată. Apoi am avut nevoie de ceva pentru a mă provoca din nou și am început să mă gândesc dacă o persoană obișnuită anterior ca mine ar putea conduce 26,2 mile.

“Am dormit multe zile pe această idee până când am decis să mă înscriu la un maraton. În iulie 2017 am devenit alergător de maraton și acum caut o nouă provocare. În noiembrie al încheiat un triatlon Sprint (n.r. o cursă care presupune înot într-un rău/lac/mare, mers pe bicicletă și alergare), iar acum îmi doresc să termin un triatlon Ironman (n.r. 3,86 km de înot, 180,25 km mers pe bicicletă și 42,20 km de alergat), fără pauză între cele trei probe. În curând vom vedea dacă o persoană obișnuită ca mine, care a fost și obez pe deasupra va putea încheia o astfel de competiție”, spune Diogo.