Mai multe știri pozitive au apărut în ultima săptămână pe rețelele sociale, o alternativă luminoasă la valul de informații despre numărul de decese sau despre problemele cu care se confruntă sistemele sanitare.

Am aflat, astfel, că lebedele s-au întors pe canalele din Veneția și că au adus și niște delfini cu ele.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

Că elefanții scăpați de privirile indiscrete ale oamenilor au ajuns printr-un sat din provincia Yunnan, China, s-au îmbătat după ce au băut niște vin de porumb și s-au culcat relaxați într-o grădină.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. ? pic.twitter.com/ykTCCLLCJu — Corono she better dont (@Spilling_The_T) March 18, 2020

Doar că, toate știrile acestea erau false, scrie National Geographic.

Lebedele cu pricina apar frecvent pe canalele din Burano, o insuliță de lângă Veneția, acolo unde au fost surprinse fotografiile, scrie National Geographic.

Indiferent că prin zonă bântuie turiștii sau localnicii.

Iar delfinii venețieni erau de fapt filmați într-un port din Sardinia, la sute de kilometri distanță.

Nimeni nu știe foarte bine de unde anume a apărut poza cu elefanții. Dar un site chinez a precizat că apariția acestor animale prin satele din Yunnan nu este neobișnuită.

Și că, în mod cert, elefanții din poza care s-a viralizat nu sunt din Yunnan.

Una dintre postările virale este cea a lui Kaveri Ganapathy Ahuja. Este vorba despre tweet-ul care anunța apariția lebedelor în Veneția.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri ?? (@ikaveri) March 16, 2020

A primit peste un milion de like-uri și continuă să primească.

Ahuja își dorește acum să poată edita postarea, pentru a corecta afirmația falsă făcută. Totuși, nu regretă Tweet-ul și nici nu intenționează să îl șteargă, deoarece, spune ea, apa canalelor venețiene chiar este mai curată, acum că traficul este aproape inexistent.

Un studiu publicat de Pew Research Center a arătat zilele tecute că mai bine de jumătate din populația Americii a fost expusă la știrile false despre coronavirus.

În cazul de mai sus, știrile false au fost unele pozitive și nu au încercat să producă panică nejustificată, așa cum au făcut altele.

Dar, spun specialiștii, știrile false pozitive îi pot face pe oameni să fie mai puțin încrezători, într-un moment în care se simt vulnerabili.

”Să afi că știrile pozitive nu sunt de fapt adevărate ar putea fi mai demoralizator decât dacă nu auzi acele știri deloc”, spune Erin Vogel, un psiholog, pentru National Geographic.

