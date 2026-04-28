Amendat cu 12.000 de lei

Cazul a ajuns în atenția autorităților pe 14 aprilie 2026, în urma unei plângeri făcute de reprezentanții unei asociații de profil, care au semnalat abandonul în localitatea Voinești.

În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe suspect pe data de 20 aprilie. Din investigații a reieșit că animalele au fost lăsate pe stradă complet neajutorate, fiind private de hrană, adăpost sau asistență veterinară.

Pentru fapta comisă, bărbatul a fost amendat cu suma de 12.000 de lei, sancțiunea fiind aplicată în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Apelul autorităților

Reprezentanții Poliției reamintesc faptul că abandonul reprezintă o formă gravă de cruzime împotriva animalelor și este pedepsit de lege.

Totodată, autoritățile fac un apel către cetățeni să nu ignore cazurile de animale abandonate, neglijate sau abuzate și să le raporteze imediat apelând numărul de urgență 112 sau contactând instituțiile abilitate.

