România, pe harta marilor jucători din retail

Datele agregate (citate de la Cushman & Wakefield Echinox) indică faptul că 2025 a marcat al doilea cel mai bun an din istoria pieței logistice românești.

Volumul total închiriat a urcat cu 51% față de anul precedent, ajungând la 1.275.000 de metri pătrați.

60% din această suprafață a reprezentat contracte noi, subliniind o expansiune clară a rețelelor de distribuție la nivel național.

București-Ilfov domină încă piața, concentrând 75% din volumul închiriat, dar rata de neocupare a scăzut la doar 4,7%.

Acest blocaj natural forțează redistribuirea investițiilor către alte regiuni, printre care și Regiunea Nord-Est. La finalul anului trecut, stocul total național a ajuns la 7,9 milioane de metri pătrați.

Olympian Park Iași: Proiectul care reconfigurează regiunea Nord-Est

În ultimii trei ani, Regiunea Nord-Est a înregistrat un ritm de creștere de 29% pe acest segment. Deși deține deocamdată doar 2,7% din stocul național, discrepanța dintre volumul redus și dinamica accelerată indică un potențial uriaș, pe care piața abia acum începe să îl valorifice.

Pentru 2026, sunt prognozate livrări de aproximativ 20.000 de metri pătrați în această zonă. Cel mai concret semnal al transformării este viitorul Olympian Park Iași, dezvoltat de grupul elen Helios Phoenix:

Parcul logistic și industrial va fi ridicat în comuna Miroslava, pe un teren de 15 hectare achiziționat de la Eli Parks. Va oferi acces direct la centura orașului și la E58, aflându-se la doar 40 de minute de granița cu Republica Moldova.

Autorizația de construire a fost emisă în iunie 2025. Proiectul va totaliza peste 150.000 de metri pătrați de spații clasa A. Prima fază, programată pentru a doua jumătate a anului 2026, va livra 85.800 de metri pătrați (în trei etape egale).

Investiția beneficiază de o linie de credit de 60 de milioane de euro obținută de la Alpha Bank.

Infrastructura și geopolitica, motoarele dezvoltării regionale

Ascensiunea Moldovei pe harta logistică nu este întâmplătoare, fiind catalizată de trei factori strategici majori:

Autostrada A8 (Iași – Târgu Mureș): Este argumentul suprem pentru investitori. Viitorul coridor va conecta direct regiunea la rețeaua europeană de transport, anulând principalul dezavantaj competitiv al zonei față de vestul și sudul țării. Integrarea în Spațiul Schengen: Ridicarea controalelor la frontierele terestre, operațională din 2025, simplifică procedurile vamale și fluidizează transporturile internaționale. Poziția geostrategică: Proximitatea față de Republica Moldova și Ucraina transformă Iașiul într-un nod comercial esențial pentru distribuția și reconstrucția transfrontalieră.