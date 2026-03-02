Decesul a fost confirmat de prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD, care a precizat că femeia era moartă de aproximativ o oră în momentul sosirii echipajului medical. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

Duminică dimineață, chiar pe 1 martie, consilierul a transmis un ultim mesaj plin de optimism pe Facebook: „Să aveți soare în suflet, mintea să o aveți senină, iar zâmbetul să vă lumineze chipul. O primăvară frumoasă!”.

„Pentru noi, cazul rămâne o moarte subită survenită în somn. Singura afecțiune cunoscută, menționată de soț, era hipertensiunea arterială. Acesta a început manevrele de resuscitare în momentul în care a apelat numărul de urgență 112, însă decesul se produsese cu câteva ore înainte, fapt indicat de rigiditate. Cauza exactă va fi stabilită de medicina legală”, a explicat dr. Cimpoeșu.

Camelia Ciornia a deținut funcția de consilier județean între 2016 și 2020, urmată de un mandat în Consiliul Local Iași (2020-2024), reprezentând PMP în ambele legislaturi. Începând cu anul 2024, aceasta a revenit în Consiliul Județean, însă de data aceasta ca parte a grupului de consilieri AUR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE