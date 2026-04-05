Autoturism furat din Italia, confiscat în România

Maşina, înmatriculată în Belgia, a fost oprită pentru realizarea formalităţilor de control la intrarea în România, la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca din cadrul Inspectoratului Teritorial Iaşi.

La volan se afla un cetăţean bulgar, în vârstă de 41 de ani.

„În ziua de 3 aprilie a.c, în jurul orei 19.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control un bărbat, cetățean bulgar, în vârstă de 41 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Belgia.

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, deși potrivit seriei din certificatul de înmatriculare, autoturismul nu figura cu alerte în bazele de date. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul are o altă serie decât cea vizibilă la control, iar după seria originală figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de autoritățile din Italia”, a informat, duminică, Poliția de Frontieră.

Declarațiile șoferului

Şoferul bulgar a declarat în faţa autorităilor române că este cumpărător de bună-credinţă şi a achiziţionat maşina din Belgia, plătind pentru ea suma de 100.000 de lei.

El a insistat că nu are cunoştinţă despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii au indisponibilizat autovehiculul şi fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire.



