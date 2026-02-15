Sculptorul francez Emmanuel Fremiet a realizat statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, ansamblul din bronz fiind alcătuit din aproape 20 de părți componente, fixate între ele prin șuruburi.

Pentru a evalua starea acestora, expertul restaurator Tibor Kolozsi a introdus o cameră video în interiorul operei din bronz, capturând în premieră imagini din această cavitate.

„Șuruburile respective sunt corodate și trebuie tratate anticoroziv. Starea de conservare este totuși relativ bună”, a explicat expertul restaurator pentru TVR Iași.

Camera video a indicat și prezența unei sticle pe jumătate îngropată în nisipul de turnătorie desprins de pe elementele din bronz.

Deși sticla era ruptă, aceasta proteja un document redactat în octombrie 1882. Scrisoarea a fost predată proprietarului monumentului, Primăriei Municipiului Iași.

„Am găsit o sticlă transparentă de vin în care era sul înfășurat o scrisoare. Era ușor de scos scrisoarea pentru că sticla era ruptă. Documentul era la burta calului, înspre piciorul din stânga, piciorul din față”, a declarat restauratorul.

Mesajul care este scris acum 144 de ani îi menționează pe cei care au montat monumentul. De asemenea, anunță faptul că, sub soclu, a fost îngropat un hrisov care conține detalii referitoare la statuie, componența comitetului care a susținut proiectul și semnăturile personalităților vremii.

„Au descoperit într-o sticlă, cu dop de plută, am fotografiat, un document care vorbește despre momentul în care s-a instalat statuia lui Ștefan cel Mare în fața Palatului Culturii. Au fost date spre restaurare, spre conservare și vor face obiectul unei expoziții la finalizarea lucrărilor de restaurare”, a declarat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

