Un număr de 40 de turişti s-au accidentat pe pârtiile din Masivul Postăvaru de la începerea sezonului de schi, număr fiind foarte mare în condiţiile în care iarna este abia la început, a transmis Serviciul Public Salvamont din Poiana Braşov, pe pagina de Facebook.

”Buna dimineata !

Din nou o zi plina pentru salvamontisti, peste 40 de interventii in ultimele 24 de ore. Prin Dispeceratul National Salvamont s-au primit si transferat catre echipele Salvamont nu mai putin de 28 apeluri de urgenta: 8 apeluri pentru Salvamont Gorj, 7 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brasov, 5 apeluri pentru Salvamont Predeal, 2 apeluri pentru Salvamont Busteni, 2 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 1 apel pentru Salvamont Bihor,1 apel pentru Salvamont Alba,1 apel pentru Salvamont Azuga si 1 apel pentru Salvamont Borsa-Maramures. De asemenea , peste 15 interventii au mai avut salvamontistii din intreaga tara in urma unor alarmari primite direct in dispeceratele locale Salvamont. Prin Dispeceratul National Salvamont s-au mai primit si 28 apeluri prin care se solicitau informatii privind starea partiilor si a traseelor montane.

Si astazi peste 500 de salvamontisti sunt la datorie in peste 80 de baze , posturi si cabinete medicale Salvamont , precum si in zonele de practicare a sporturilor de iarna”, a transmis Serviciul Public Salvamont din Brașov”, pe pagina de Facebook.

În 24 decembrie Serviciul Public Salvamont a fost solicitat să intervină în cinci cazuri în care turiştii s-au accidentat pe pârtiile din Masivul Postăvaru. La trei dintre solicitări a fost vorba de traumatisme ale membrelor inferioare şi două traumatisme ale membrelor superioare. Trei dintre persoanele accidentate au fost predate echipajelor SMURD sau de ambulanţă., fiind transportate la spital pentru o examinare amănunţită. Astfel, numărul total al accidentelor pe pârtiile de schi din Poiana Braşov, a ajuns de la începerea sezonului de schi până în 24 decembrie, la 34, un număr foarte mare în condiţiile în care iarna este abia la început, susţin salvamontiştii.

În prima zi de Crăciun salvamontiştii din staţiune au fost solicitaţi să intervină în şase cazuri de persoane accidentate pe pârtiile de schi şi săniuş. Trei dintre ele au suferit traumatisme de membre superioare-unul de police, unul de umăr şi unul de braţ, două traumatisme de membre inferioare – unul de gleznă şi unul de gambă, şi o stare de rău. În patru cazuri, persoanele au fost predate echipajelor SMURD şi de ambulanţă.

Marţi se schiază pe toate pârtiile din Masivul Postăvaru, doar câteva secţiuni ale lor fiind închise din cauza lipsei zăpezii. Stratul de zăpadă pe pârtii măsoară între 50 şi 60 de centimetri, cu excepţia pârtiei Bradul, care are şi instalaţie de nocturnă, unde stratul de zăpadă măsoară 30 de centimetri. Telecabinele Kanzel şi Capra Neagră, telegondola, telescaunele Ruia şi Lupului şi teleschiurile Bradul şi Stadion sunt funcţionale. Domeniul schiabil din Poiana Braşov a fost modernizat în totalitate în anul 2009 şi dispune de 24 de km de pârtii.

Salvamontiştii îi avertizează pe turişti să respecte semnificaţii indicatoarelor „Zonă închisă”, şi să nu se aventureze pe pârtii, deoarece riscul de accidentare este considerabil.