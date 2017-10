Ce mesaje trebuie să citească procurorii DIICOT: Bălăcăreală sinistră între un proxenet din clanul Butoane și amanta lui

Procurorii DIICOT care au documentat fapte ale membrilor din clanul Butoane au reușit să adune probe adăugat în dosar și din mesajele transmise unui proxenet din grupare de amanta lui. Bărbatul acuzat de proxenetism și poreclit ”Poetu”, nu îi vorbea deloc în versuri amantei sale, care l-a luat în colimator din gelozie.

Daniel Dumitru, acuzat de proxenetism în cazul clanului „Butoane”, care se lăuda că oferă servicii premium tinerelor prostituate care colaborează cu el pe linia protecției în branșă, a ajuns ținta amantei sale.Femeia a aflat că are o relație cu una dintre fete pe care el le ajut să se prostitueze și i-a trimis un mesaj disperat: „Nu ai scăpare. Așa cum mi-ai distrus viața, ți-o distrug și eu”.

Dacă pentru femeie, situația apărută între ea și proxenet reprezintă un punct de cotitură, pentru procurorii DIICOT, mesajul său este o altă probă că acesta era .

„Spui că ți-e silă de mine pentru curve? Ești cel mai josnic om”

„ai pus o pe m….. aia sa ma bkocheze?pai vezi dc iti fac dastea?pt ca imi vb cum imi vb pt curve.si mie imi spui ca iti e sila de mn.dar de curve nu iti e sila ma?i ai trimis poza cu mesaju care mi l ai dat ca ca cu ce drept ii scriu eu ei.adika ca i ai luat apararea.esti cel mai josnic om.cu ce imi spui ca ti am stricat combinatiile ? cu o minora?pai tu dupa curva asta ai venit ma acasa dar sa te vad pe unde o iei cu ea ca nu ai scapare.asa cum mi ai distrus viata ti o distrug si eu de acum inainte.si ajuns sa ma umilesti in fata la toate curve?aia nu o vrei sa o bagi la p… ti s a pus tie pata pe ea sa o f… ai ajuns sa ma blokezi pe mn ma si sa imi soui ca iti e sila de mn pt curve?si te bateai cu pumnii in piept ca tu nu te ai indragostit de vreo curva niciodata.daca ai ajuns sa imi faci asa ceva asta inseamna.ca te ai indragostit.nu imi vine sa cred ce imi vad okii.mai blokat fara sa te gandesti ca tb sa vi sa iti dau cheia.si fara sa te gandesti ca ma pierzi si ca plec.la fel ca data trecuta faci.ce fel de animal poti sa fi ma?dak vroiam sa iti stric combinati cu femei de produs le trimiteam poze cu ce mi ai spus despre ele.dar eu ti am stricat doar femeile care ti s a pus pata sa le f…”, i-a scris femeia lui Daniel Dumitru în mesajul transmis pe telefon.

Luată la rost pentru că vorbește ce nu trebuie la telefon

„Fă! Ce vrei nesimțito?”, a fost răspunsul bărbatului, după care a urmat un dialog în care acesta o jignește și o acuză că vorbește chestiuni delicate la telefon despre afacerile sale cu iz penal.

Deși poreclit ”Poetu”, bărbatul a umilit-o pe femeie în convorbirea telefonică și i-a spus că „se întinde pe discuțiile la telefon”.

„Poetu: Vezi-ți de treburile tale. Tu chiar te-ai pus pe capul meu. Nesimțita dracu

Femeie: Păi, da, mă. Dar știu că (neinteligibil) cu ea.

P: Fă, dar te întinzi pe discuțiile astea la telefon, ******* gura mă-tii.

F: Păi, nu am zis, mă, nimica.

P: Du-te dracu-n p… mea”, s-a încheiat discuția celor doi.

13 arestați preventiv și 3 în arest la domiciliu

Fiul liderului clanului „Butoane”, Ștefan Viorel Grecu, a fost arestat preventiv, alături de alți 12 membri.

În cazul a trei dintre cei 16 trimiși cu propunerea arestării preventive, instanța a respins cererea procurorilor DIICOT și a stabilit plasarea acestora în arest la domiciliu.

Decizia de vineri a Tribunalului București nu este definitivă și a fost contestată de procurorii DIICOT și de cei arestați în dosar.