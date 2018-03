Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a reacționat, marți, la afirmația șefei DNA, Laura Codruța Kovesi care anunțase că statul român are de recuperat un miliard de euro din investigațiile DNA, prejudicii din dosarele pentru care s-au dat decizii în instanță. Ministrul a anunțat că va prezenta public, în zilele următoare, o situație cu toate ”spețele” în care ANAF lucrează pentru recupererea prejudiciilor și a menționat că nu crede că există cineva la ANAF care să își permită să nu pună în aplicare o decizie judecătorească.

”O să mă uit și eu, că am auzit astfel de afirmații și ce ține de Fisc o să fie aplicat”, a spus Teodorovici, după anunțul Laurei Codruța Kovesi.

El a precizat că nu crede că există cineva la ANAF care să își permită să nu pună în aplicare o decizie judecătorească.

Ministrul Finanțelor Publice a mai precizat că dorește să facă o analiză să vadă care este realitatea, la zi. ”Eu sunt convins că în partea de ANAF s-au demarat pentru a se recupera, o să prezint zilele următoare câte spețe în discuție, ca să nu mai fie nimeni în spațiul public neinformat sau dezinformat”, a mai spus Teodorovici.

Potrivit lui Eugen Teodorovici, relația dintre Ministerul de Finanțe și DNA este una instituțională.

”Statul are de recuperat un miliard de euro numai din investigațiile DNA. Pentru recuperarea prejudiciilor avem o legislație clară. Problema pentru care banii nu intră in bugetul statului nu este o chestiune care să țină de legislație. Ministerul Finanțelor trebuie să spună ce probleme are în recuperarea acestor bunuri. De ce un imobil confiscat nu poate fi dat în folosința instituțiilor statului care au nevoie de spațiu”, a anunțat, marți, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.