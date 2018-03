Centrul de Investigații Media a făcut anul trecut o serie de investigații jurnalistice pentru a afla cum recuperează statul prejudiciile făcute prin infracțiuni de corupție. Astăzi are loc conferința finală a acestui proiect. Jurnaliștii și reprezentanții instituțiilor statului caută soluții pentru ca recuperarea acestor bani de la infractori să se facă mai eficient și mult mai rapid. La eveniment participă procurorul-șef al DNA Laura Codruța Kovesi, ambasadorul Olandei Stella Ronner Grubacic, reprezentanți ai DIICOT și Parchetului General.

L. C. Kovesi: ”S-a reușit să confiscăm mai mult. Trebuie să avem în vedere că nu doar condamnare duce la prevenirea faptelor de corupție, ci și confiscarea produselor ilicite. Inculpații preferă să stea în pușcărie, dar să nu li se confiște averile. (…) Investigăm persoane care dețin funcții importate și persoane care dețin averi impresionante. Din 2013, în ultimii cinci ani, procurorii DNA au indisponibilizat bunuri și valori de peste două miliarde de lei. Judecătorii au pronunțat sentințe definitive, au dispus confiscări. Au fost date peste 992 de hotărâri de confiscare cu o valoare de peste un miliard de euro. Dacă am depășit etapa confiscării, acum trebuie să ne întrebăm ce se întâmplă cu aceste hotărâri. În ultima perioadă au fost discuții potrivit cărora nu s-au putut recupera bunurile pentru că procurorii nu au pus corect sechestrul. Nu sunt de acord cu acest lucru. (…) Inculpații își ascund bunurile în străinătate. Procurorii au recuperat 43.000 de hectare de pădure. Pădurea poate fi recuperată, terenul nu pleacă nicăieri, poate fi executat și trecut în proprietatea statului .

Statul are de recuperat un miliard de euro numai din investigațiile DNA. Pentru recuperarea prejudiciilor avem o legislație clară. Problema pentru care banii nu intră in bugetul statului nu este o chestiune care să țină de legislație. Ministerul Finanțelor trebuie să spună ce probleme are în recuperarea acestor bunuri. De ce un imobil confiscat nu poate fi dat în folosința instituțiilor statului care au nevoie de spațiu”

Cornel Călinescu, director ANABI: ”E important de știu că sunt 4000 de imobile confiscare. Anul trecut, a fost preluat un primul imobil de către o instituție publică. Are o valoare de un milion de euro. Sunt pași mici, dar importanți”

Florin Avram, reprezentant ANAF: