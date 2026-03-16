Cum a ajuns victima să fie jefuită lângă Gara Oradea

Victima, Maricel B., aștepta trenul spre casă și a intrat într-un bar din Gara Oradea pentru a petrece timpul. În afara barului, acesta a fost abordat de o femeie, Lucreția A., cunoscută pentru faptul că oferea servicii sexuale contra cost. Un alt călător, martor la scenă, l-a avertizat pe Maricel să evite interacțiunea, însă acesta a ignorat sfatul și a plecat cu femeia spre o clădire abandonată din apropiere.

După aproximativ 20 de minute, Maricel a constatat că portofelul său, în care avea 7.500 de lei, dispăruse. Crezând inițial că l-a pierdut, a început să-l caute în clădire, ajutat de un bărbat care i-a oferit sprijin folosind telefonul victimei drept lanternă. Însă, acesta a dispărut la scurt timp, luând și telefonul. Maricel, rămas fără bani și mobil, s-a întors în gară și a raportat incidentul la poliție.

Imaginile camerelor de supraveghere au ajutat la identificarea suspectei

Anchetatorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea au analizat imaginile camerelor de supraveghere din stația CFR, care au surprins momentul în care Lucreția A. îl abordează pe Maricel și pleacă cu acesta din gară. Femeia, cunoscută în zonă pentru astfel de practici, a fost identificată rapid.

Lucreția A. a fost trimisă în judecată în primăvara anului 2024 pentru furt calificat. În fața instanței, ea a recunoscut fapta și a solicitat să fie judecată în procedura simplificată, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime.

Femeia trebuie să plătească despăgubiri victimei și să presteze muncă în comunitate

Pe 13 martie 2026, Judecătoria Oradea a emis sentința: 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. În plus, femeia a fost obligată să presteze 70 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie la Primăria Ciumeghiu, fie la Primăria Avram Iancu, și să participe la un program de reintegrare socială organizat de Serviciul de Probațiune Bihor.

De asemenea, Lucreția A. trebuie să îi plătească victimei suma de 7.500 de lei ca despăgubiri, reprezentând prejudiciul creat. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE