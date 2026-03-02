După un drum de trei ore către aeroportul din Chennai, călătoria părea să decurgă normal. Avionul a decolat la ora 4.30 dimineața și a aterizat la ora 8.30 în Doha pentru o scurtă escală. Însă, după o oră și jumătate de zbor către București, avionul a fost redirecționat înapoi la Doha.

„M-am trezit brusc la aterizare… Tot în Doha. Confuzie totală. Oamenii nu înțeleg nimic. Minute lungi fără explicații. Apoi, informațiile încep să curgă: spațiul aerian se închide. Tensiunile din regiune escaladează. Toate zborurile sunt anulate”, a scris stomatologul Eduarth Limboșeanu pe Facebook.

Mii de persoane au rămas blocate în aeroport, suspendate între destinații și planuri, așteptând informații despre zboruri. „Primim vouchere pentru mâncare. Așteptăm. Ne agățăm de fiecare zvon că zborurile vor fi reluate. Oboseala începe să apese. Orele trec greu”.

Compania aeriană a asigurat cazare la un hotel de cinci stele pentru toți pasagerii afectați. „Mulțumim companiei Qatar Airways pentru efortul real de a crea condiții mai mult decât decente. Oamenii sunt binevoitori, atenți, profesioniști”, a declarat călătorul.

Totuși, în mijlocul organizării exemplare, situația tensionată a regiunii a fost resimțită. „Planeta pare din ce în ce mai tensionată. Ideologiile, religiile, orgoliile politice par să nu mai țină cont de nimic. Iar noi, oamenii obișnuiți, rămânem în tranzit – între decizii luate de alții”.

La final, călătorul și-a exprimat dorința pentru pace: „La mulți ani tuturor femeilor din lume. Mărțișoare, flori și, mai ales, pace. Să fie pace”.

Chiar și în haos, răbdarea și solidaritatea au dominat. Situația a scos la lumină puterea de adaptare a oamenilor în fața imprevizibilului, dar și nevoia urgentă de stabilitate în lume.

