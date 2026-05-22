Unde vor fi montate camerele AI

Societatea de Transport Public Timișoara va implementa un sistem inteligent de monitorizare video de ultimă generație. Acesta presupune dotarea mijloacelor de transport în comun cu 90 de camere video bifocale, adică dotate cu dublă lentilă, echipate cu tehnologie bazată pe inteligență artificială.

Potrivit sursei citate, 40 de camere vor fi instalate pe tramvaiele Bozankaya, iar alte 50 vor fi montate pe autobuze Mercedes, atât pe modelele articulate, cât și pe cele standard. Noile camere vor supraveghea atât interiorul, cât și exteriorul vehiculelor. Sistemul va putea detecta accidente, incidente în trafic, frânări bruște și situații care pot pune în pericol siguranța circulației.

Camerele vor monitoriza simultan exteriorul și interiorul vehiculelor. Vor fi supravegheate inclusiv cabinele șoferilor și vatmanilor.

Ce pot detecta camerele cu inteligență artificială

Spre deosebire de un sistem video clasic, noile camere nu doar înregistrează. Tehnologia bazată pe inteligență artificială le permite să identifice și să analizeze în timp real mai multe evenimente care pot apărea în traficul de zi cu zi sau în activitatea mijloacelor de transport.

Sistemul va putea detecta rapid accidente și alte incidente din trafic. De asemenea, va putea monitoriza frânările bruște și situațiile care pot pune în pericol siguranța călătorilor sau a circulației.

Un alt rol al sistemului este identificarea comportamentelor neconforme în cabinele de conducere, pentru menținerea standardelor de siguranță.

Secvențele importante vor putea fi găsite mai repede

STPT spune că noul sistem va ajuta și la identificarea rapidă a secvențelor video relevante. Asta înseamnă că, atunci când apare un incident, imaginile importante vor putea fi extrase mai repede, fără ca verificarea să dureze foarte mult.

Scopul este reducerea timpului necesar pentru analizarea incidentelor și a situațiilor apărute în trafic.

Sisteme similare, bazate pe inteligență artificială, sunt deja folosite în transportul public din mari orașe europene, dar și în România, inclusiv la Iași, potrivit deBanat.ro.

Ce spune directorul STPT

Florin Petolea, directorul general al Societății de Transport Public Timișoara, spune că sistemul este gândit pentru creșterea siguranței călătorilor și angajaților.

„Prin intermediul tehnologiei bazate pe inteligență artificială, sistemul contribuie direct la creșterea siguranței pentru călători și angajați, dar și la gestionarea mult mai rapidă și eficientă a situațiilor apărute în trafic”, a declarat Florin Petolea, potrivit sursei citate.

Prin montarea celor 90 de camere, transportul public din Timișoara intră într-o etapă nouă de monitorizare. Sistemul nu va fi folosit doar pentru înregistrarea imaginilor, ci și pentru analizarea rapidă a incidentelor și a situațiilor de risc.

Pentru călători, schimbarea înseamnă mai multă supraveghere în tramvaie și autobuze. Pentru STPT, sistemul promite intervenții mai rapide, verificări mai ușoare și o imagine mai clară asupra incidentelor care apar în trafic.

