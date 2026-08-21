Ar fi putut să predea deșeurile gratuit

Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva seri, iar abandonarea deșeurilor a durat doar câteva zeci de secunde.

„Cu Merțanul la aruncat gunoi în oraș. Asta făcea proprietarul mașinii de lux în urmă cu câteva seri. Distracția nocturnă, care a durat câteva zeci de secunde, l-a costat 45.000 lei”, a comentat Dominic Fritz imaginile publicate pe rețeaua de socializare.

Primarul Timișoarei spune că proprietarul mașinii ar fi putut evita complet amenda dacă ar fi dus deșeurile, în timpul programului, la unul dintre centrele de colectare din oraș, unde acestea pot fi predate gratuit. În schimb, după ce deșeurile au fost abandonate pe domeniul public, proprietarul autoturismului a fost identificat și sancționat cu 45.000 de lei.

Dominic Fritz a atras atenția că ridicarea gunoaielor abandonate nu este gratuită pentru oraș, ci este plătită din bugetul local, deci, în final, din bani publici.

Aproape 7 milioane de lei cheltuiți în 2026 pentru gunoaiele abandonate

Fritz a pus suma în perspectivă și a susținut că banii cheltuiți de municipalitate în ultimii patru ani pentru curățarea deșeurilor abandonate ar fi fost suficienți pentru construirea unei școli noi.

„Ce trebuie să înțeleagă toți care au un astfel de comportament anti-social: nu “primăria” curăță “pe gratis” după tine, ci nota de plată ne vine la toți. De la începutul anului am cheltuit aproape 7 mil lei pentru a ridica gunoiul abandonat prin oraș. Deci, puteam să construim o școală nouă cu banii din ultimii 4 ani”, a transmis primarul, referindu-se la costurile suportate din bugetul orașului pentru strângerea gunoaielor lăsate ilegal pe domeniul public.

Problema continuă în ciuda sancțiunilor aplicate de autorități. De la începutul anului, amenzile date pentru abandonarea ilegală a deșeurilor în Timișoara au depășit, potrivit lui Dominic Fritz, echivalentul a 250.000 de euro. Primarul a anunțat că Poliția Locală va continua controalele și identificarea persoanelor care abandonează deșeuri pe străzile orașului.

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