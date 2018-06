Ștrandul municipal Vaslui va rămâne închis și în această vară, pentru al patrulea an consecutiv. Adâncimea foarte mare pentru aproape jumătate din bazinul de înot la dimensiuni olimpice reprezintă în continuare problema cea mare pentru autorități. Și asta pentru că administratorul ștrandului, în speță primăria, nu a găsit un salvamar cu brevet care să-și asume responsabilitatea asigurării supravegherii bazinului.

”Nu pot să dau drumul la ștrand. Unii consideră explicația mea neavenită, alții cred că mă joc cu vorbele. Nu se poate pentru că nu am găsit firma care să asigure supravegherea în condițiile legii. Și asta din cauza adâncimii foarte mari a apei, ceea ce implică lipsa de vizibilitate, iar sub trei metri niciun salvamar nu-și asumă această responsabilitatea. Au fost și întrebări de ce nu mișcorăm volumul, prin reducerea adâncimii pe acea porțiune de 5,8 metri. Dacă am face acest lucru, aglomerația mare din bazin ar conduce la alterarea parametrilor apei și atunci nu ar mai corespunde din punct de vedere al calității, adică igienico-sanitar”, a declarat primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl.