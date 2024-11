Today, Poland 🇵🇱 celebrates its Independence Day.



We remember with gratitude those who fought for our freedom and identity. Their sacrifice allowed us to live in a sovereign country.



Long live Poland! 🇵🇱🎉 pic.twitter.com/bp77UWQrAU — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 11, 2024

La Varșovia, președintele Andrzej Duda și Prima Doamnă Agata Kornhauser-Duda au participat la o ceremonie oficială în Piața Mareșalului Józef Piłsudski, unde au depus coroane de flori la monumentele celor care au contribuit la recâștigarea independenței Poloniei, printre care se numără Józef Piłsudski, Wincenty Witos și Ignacy Jan Paderewski.

Ceremonia a fost urmată de un serviciu religios la Templul Providenței Divine, dedicat celebrării Poloniei și a patrimoniului său. Președintele Duda a ținut un discurs în cadrul schimbării gărzii la Mormântul Soldatului Necunoscut, unul dintre cele mai simbolice locuri din Varșovia. Premierul polonez, Donald Tusk, a lipsit de la eveniment din cauza unei proceduri medicale recente.

Tot în Varșovia, a avut loc și Marșul anual al Independenței, un eveniment care atrage de obicei peste 100.000 de participanți. Deși în trecut marșul a fost marcat de prezența unor grupuri de extremă dreapta și de violențe, la începutul acestei luni Ambasada SUA în Polonia a emis o alertă de siguranță, recomandând publicului să rămână vigilent și să evite zonele unde se desfășoară marșul.

Pe lângă evenimentele oficiale, Varșovia a organizat și întâlniri comunitare și concerte. Citadela Varșovia, o fostă fortăreață militară transformată într-un centru cultural, va găzdui un concert de muzică populară intitulat „Independență împărtășită”, în care vor performa muzicieni din toate cele 16 provincii ale Poloniei.

Muzeele orașului vor oferi expoziții și activități gratuite pe parcursul întregii zile. Pe una dintre principalele artere ale Varșoviei, Krakowskie Przedmieście, va avea loc un „Festival al Independenței”, care va include ateliere, concerte și târguri de meșteșuguri.

W Warszawie ruszył #MarszNiepodleglosci, w gąszczu polskich flag powiewa nieśmiało flaga USA👀Myślicie, że tegoroczny marsz będzie obfitował w rozmaite incydenty, czy będzie raczej spokojnie? #Warszawa #MarszNiepodległości2024 #IndependenceDay #ŚwietoNiepodległości… pic.twitter.com/MRu2b7p75I — Ekonomat (@ekonomat_pl) November 11, 2024

În Cracovia, evenimentele se vor concentra pe o slujbă tradițională de Ziua Independenței, ce va fi celebrată la Catedrala Wawel. După slujbă, va urma o paradă militară pe Dealul Wawel, care se va opri pentru depunerea unei coroane la Crucea Katyn, un monument dedicat victimelor represiunii sovietice. Evenimentul va fi marcat și online, cu platformele digitale și grupurile internaționale sărbătorind independența Poloniei.

În lumea jocurilor online, simulatorul popular „World of Tanks” a introdus două tancuri tematice poloneze și recompense speciale pentru jucători, ca omagiu adus sărbătorii. De asemenea, Google a marcat Ziua Independenței Poloniei cu un „Google Doodle” dedicat, ce includea steagul polonez.

