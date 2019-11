De Cristian Anton,

Vineri după-amiaza, tânărul de 22 de ani, aflat într-o situaţie materială foarte precară, şi-a dat foc în plină stradă la Lyon, în faţa unui restaurant universitar.

Studentul a fost transportat la spital, unde este în continuare internat în stare critică, cu arsuri pe 90% din corp.

El şi-a explicat în prealabil gestul pe Facebook, într-un mesaj citit la protestul de marţi de o colegă şi în care menţionează atât probleme financiare, cât şi revendicări politice.

Astăzi voi comite ireparabilul. Am în vedere clădirea Crous (Centrul regional pentru universităţi şi şcoli), şi nu întâmplător. Vizez un loc politic, Ministerul învăţământului superior şi cercetării şi, prin extindere, guvernul. Studentul care și-a dat foc la Lyon:

”În acest an, întrucât am repetat a treia oară anul, nu am mai avut bursă, dar chiar şi când aveam bursă, 450 de euro pe lună este oare suficient pentru a trăi?”, se arată în mesaj.

Studenții au ieșit în stradă la Montpellier

Sindicatul Solidaires étudiant-e-s, care a cerut organizarea de mitinguri în zeci de oraşe din Franţa, a afirmat că gestul ”extrem” al tânărului ilustrează ”o precaritate comună”.

”Nu suntem feriţi de alte tentative de sinucidere”, a subliniat unul din participanţii la protestul de la Lyon, cerând ”o luare de poziţie publică din partea ministerului”.

Recomandări Scandal la ședința CEx al PSD! Viorica Dăncilă a ieșit plângând din sală

”Mulţi studenţi se confruntă cu astfel de greutăţi, putea fi altcineva în locul lui”, a remarcat Bastien Pereira Besteiro, profesor la Universitatea Lyon 2 şi militant în sindicatul Sud-Education.

”Nu este normal să se ajungă la astfel de gesturi extreme pentru a te face auzit, puterile publice trebuie să-şi asume responsabilitatea”, a apreciat acesta.

Sute de studenți au manifestat în Franța după ce un coleg și-a dat foc la Lyon

Preşedinta Lyon 2, Nathalie Dompnier, a declarat sâmbătă pentru France Presse că instituţia sa nu era la curent cu ”dificultăţile personale” al studentului care şi-a dat foc.

Și studenții din Montpellier au ieșit în stradă, în semn de solidaritate cu tânărul care și-a dat foc la Lyon.

Ei au avut pancarte pe care scria ”Insecuritatea financiară ucide, solidaritatea creează viață”.

Citeşte şi:

Florentin Pandele pune mozaic de 23 de milioane de lei în catedrala din Voluntari. „Suma este estimată de specialiști. Nu sunt nici mozaicar, nici pictor de biserici”

SURSE: Scandal la ședința CEx al PSD! Viorica Dăncilă a ieșit plângând din sală. Ana Birchall și Cozmin Gușă, excluși

De ce nu vrea Klaus Iohannis dezbatere cu Viorica Dăncilă. Explicațiile președintelui, date pe Facebook

GSP.RO VIDEO Giovanni Becali și cafelele de 100 lei » „Recent s-a întâmplat. A îmbătrânit, dar tot stilul ăla bagabonțesc îl are”