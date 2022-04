La începutul lunii martie, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg pregătea ordine pentru exmatricularea a 20 de studenți care au fost reținuți de poliția rusă pentru că au participat la protestele izbucnite în oraș împotriva invaziei Federației Ruse în Ucraina, scrie cotidianul rusesc Kommersant, citat de Școala 9.

Mihail Moșalov, președintele consiliului studențesc, a contestat decizia universității spunând că „administrației nu îi pasă de comportamentul anterior, sau de caracteristicile pozitive, nimic”. Acești studenți sunt condamnați, a mai spus el.

Într-un gest rar de solidaritate, în apărarea studenților au sărit și doi deputați din St. Petersburg, Boris Vishnevsky și Alexander Shishlov, membri ai Partidului Democrat Unit Rus Iabloko, care au făcut un apel la administrația Universității de Stat.

Astfel, cei doi politicieni au cerut Universității „să nu încalce legea educației”, insistând pe ideea că studenții ar trebui exmatriculați doar în cazul în care ar fi perturbat în vreun fel procesul educațional, lucru care nu s-a întâmplat.

Universitatea pare că s-a răzgândit

Pe 4 aprilie, o lună mai târziu, studenții au fost audiați de o comisie a Universității de Stat, potrivit unui comunicat transmis de instituția de învățământ. 18 studenți au declarat că s-au aflat accidental în zonă și că nu au luat parte voit la acțiunea de protest față de război din oraș.

Doar doi din cei 20 de studenți reținuți au mărturisit că se aflau acolo din proprie voință, îngrijorați fiind pentru rudele și prietenii lor din Ucraina.

Toți acești studenți au promis că nu vor mai participa la evenimente publice neautorizate, transmite serviciul de presă al universității. Una dintre studente, Alisa Kalita, a povestit pentru ziarul rusesc Kommersant cum a decurs audierea cu conducerea Universității.

„La început, mi s-a cerut pur și simplu să explic cum au stat lucrurile. Am mărturisit că mă aflam la Gostiny Dvor (n.r. centru comercial al orașului) și am fost arestată. Apoi m-au întrebat dacă am venit acolo intenționat. Imediat am decis că voi spune adevărul”, a povestit studenta.

„Așa că le-am spus: am venit intenționat la protest și am vrut să-mi exprim poziția”. Alisa Kalita, studentă:

Potrivit studentei, membrii comisiei au început să întrebe ce o leagă de Ucraina. „Când s-a dovedit că am rude acolo, au ajuns la concluzia că, probabil, eram foarte îngrijorată pentru ele, ca multă lume acum”, a povestit Kalita.

M-au întrebat dacă am mai fost la proteste înainte și dacă mai am de gând să merg. Le-am spus că nu voi mai merge în timpul facultății – am crezut că este important pentru ei să audă asta”, a mai povestit studenta.

Potrivit tinerei, membrii comisiei au fost politicoși și calmi și nu a simțit vreo presiune: „Înainte să plec, am fost sfătuită să mă adresez serviciului de asistență psihologică al universității noastre”.



La ultima întâlnire cu Consiliul Studenților din cadrul universității St Petersburg, din 21 martie, Nikolai Kropachev, rectorul Universității de Stat din Sankt Petersburg, a declarat că „acei studenți care au spus că nu vor mai participa la activități neautorizate nu vor fi supuși unor măsuri disciplinare sub formă de exmatriculare”.

Ordinele de exmatriculare nu au fost încă revocate. „Nu există încă niciun motiv să nu avem încredere în aceste informații”, a spus Mihail Mochalov, președintele consiliului studențesc.

Pe site-ul partidului politic Iabloko a apărut un comunicat prin care se anunță că Universitatea a decis să nu-i exmatriculeze. „Înainte, reprezentanții noștri au vorbit în apărarea lor”, se arată în comunicat.

„Intenția de a exmatricula studenții este nelegală, precum și intențiile de a-i pedepsi pentru că au fost reținuți și amendați – universitatea te poate pedepsi doar pentru încălcări în procesul educațional”, a spus Vishnevsky.

Student exmatriculat fiindcă a participat la mitingul de susținere a lui Aleksei Navalnîi

Nu este prima dată când universitățile din Rusia exmatriculează studenți care participă la acțiuni de protest. În 2018, Pyotr Istomin, student la Universitatea Federală din Caucazul de Nord, a fost exmatriculat după ce a fost amendat că a participat la un miting în sprijinul opozantului rus Alexei Navalnîi, un critic aprig al regimului lui Vladimir Putin.

Navalnîi se află în prezent într-o închisoare de maximă securitate, fiind condamnat la încă 9 ani pentru fraudă și sfidare a instanței, potrivit Libertatea, care citează agenția de știri TASS.

