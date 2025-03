Această distincție plasează Synopsismedia printre cele mai apreciate studiouri de design expozițional la nivel global. Juriul internațional a selectat câștigătorii din peste 11.000 de înscrieri, apreciind excelența și impactul proiectului.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe 28 aprilie 2025, la Berlin. iF Design Award este o competiție cu o istorie de peste 70 de ani, recunoscută pentru promovarea inovației în diverse domenii ale designului.

Crafting Transylvania, inaugurat în 2024 la Casa Artelor din Sibiu, prezintă 200 de ani de meșteșug transilvănean. Expoziția pune în valoare arta prelucrării lemnului, ceramicii și textilelor.

Synopsismedia a coordonat o echipă de specialiști și artiști timișoreni pentru a crea o experiență imersivă. Proiectul îmbină conceptul expozițional cu elemente media și un ambient sonor special conceput.

Studioul Synopsismedia are o istorie bogată de proiecte apreciate la nivel internațional. Lucrările lor au fost premiate de instituții precum Red Dot Design Prize, Graphis International New York și Type Directors Club New York.

Conform sursei citate, studioul din Timișoara demonstrează încă o dată că soluțiile adaptate de design pot transforma spațiile convenționale în experiențe culturale și emoționale de neuitat.

