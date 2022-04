O democrație trebuie să aibă un regim politic bazat pe pluralism, adică oamenii pot alege dintre cel puțin două partide, legile să fie respectate, să existe transparență guvernamentală, cetățenii pot vota și schimbul de putere se face pașnic, sunt respectate drepturile civile și presa este liberă.

Țările nordice, cele mai solide democrații

Puține țări întrunesc un scor bun la toate aceste cerințe. Potrivit Indexului Democrației 2022 realizat de Economist Intelligence Unit, cele mai democratice țări ale lumii sunt Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă, Finlanda, Irlanda, Canada, Danemarca, Australia și Elveția.

România se clasează pe locul 63 din 167 de țări analizate. Am scăzut două locuri față de anul anterior din cauza scorurilor mai mici la capitolul participare politică și funcționarea guvernului.

Ucraina este pe locul 80, iar Rusia pe 124. Țara noastră este considerată o democrație semiconsolidată, în timp ce Ucraina intră la categoria „regim hibrid” și Rusia este regim autoritar.

Clasamentul realizat anul trecut arăta o scădere a drepturilor și libertăților pe fondul pandemiei de COVID-19 și doar 46% din populația lumii trăia într-o formă de democrație, în scădere față de 2020, când erau aproape jumătate.

De democrații depline se bucură doar 6,4% din populația globului și acest raport e în scădere, după ce țări precum Spania și Chile au intrat în categoria „democrații cu probleme”.

37% din oamenii de pe planetă trăiesc însă în regimuri autoritare și aici o contribuție majoră o are China, o țară care înglobează 18% din toată populația lumii.

Libertățile civile au intrat în declin

Raportul Freedom in the World de anul trecut remarca faptul că 2021 a fost al 15-lea an consecutiv în care libertatea globală este în declin. Cu alte cuvinte, în fiecare an se pierd drepturi și libertăți peste tot în lume.

Practic, în 73 de țări a scăzut nivelul de libertate din societate, adică pentru 75% din populația lumii. Și acest lucru nu s-a întâmplat doar în țări cu regimuri autoritare, precum China, Belarus sau Venezuela, ci și în țări democratice ca SUA sau India, aceasta din urmă trecând din rândul țărilor libere în cele parțial libere.

Asta înseamnă că doar 20% din populația lumii trăiește în țări libere, cel mai mic procent din 1995 încoace.

În India, drepturile cetățenești au început să se deterioreze de la venirea lui Narendra Modi la conducerea guvernului în 2014, iar partidul său hindus naționalist a pus o presiune constantă pe organizațiile pentru drepturile omului, a condus acțiuni de intimidare a jurnaliștilor și academicienilor, chiar linșaje publice la adresa musulmanilor, menționează Freedom House.

Cu o populație de aproape 1,4 miliarde, India a răsturnat balanța între țările democratice și regimurile autoritare din lume.

Protestele prodemocrație din Belarus și Hong Kong au fost înăbușite brutal, conflictul armat din regiunea Tigray din Etiopia a șters orice speranță într-o schimbare politică pozitivă.

Ultimul an cu Donald Trump la conducere a dus democrația SUA pe același nivel al libertăților cu România sau Panama în raportul Freedom House.

Washingtonul a fost mai puțin transparent în 2020, a încercat să ascundă informații despre pandemie, a concediat oameni care au făcut dezvăluiri publice. Au fost mai multe cazuri de jurnaliști arestați în timp ce încercau să relateze de la demonstrațiile de stradă.

Raportul a analizat 195 de țări independente. Dintre acestea, doar 28 au făcut progrese în ceea ce privește acordarea de drepturi și libertăți de pe un an pe altul. În același timp, în 39 de țări au fost proteste prodemocrație și dintre acestea, 23 au intrat într-un declin al libertăților.

