Autoritățile americane vorbesc despre „sprijin pentru terorism”

Potrivit autorităților, „marea majoritate” a acestor cazuri au vizat fapte precum agresiune, conducere sub influența alcoolului (DUI), spargere sau „sprijin pentru terorism”.

Decizia are loc pe fondul intensificării măsurilor administrației Trump împotriva imigrației și a studenților străini. Deși Departamentul de Stat nu a oferit detalii clare privind definiția „sprijinului pentru terorism”, unii studenți care au participat la proteste propalestiniene au fost vizați, fiind acuzați de comportamente considerate antisemite.

Din totalul de 6.000 de vize revocate, circa 4.000 au fost retrase din cauza încălcării legii, iar alte 200-300 pe baza prevederilor „INA 3B”, care definesc în termeni largi „activitatea teroristă” drept acte ce pun în pericol vieți sau contravin legislației americane.

Solicitanții de vize trebuie să-și declare conturile de social media

Anterior, administrația Trump suspendase temporar programarea vizelor pentru studenții internaționali.

La reluarea acestora, în iunie, s-a introdus obligativitatea ca solicitanții să își declare conturile de social media pentru verificări suplimentare, autoritățile căutând „indicii de ostilitate față de cetățeni, instituții sau principiile fundamentale ale SUA”.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Totodată, ofițerii consulari au fost instruiți să refuze vizele celor suspectați de sprijin pentru organizații teroriste sau de implicare în acte de violență antisemită.

Marco Rubio: Procesul de anulare a vizelor va continua

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, în mai, că „mii” de vize au fost anulate de la începutul anului și că procesul va continua. „Vom continua să retragem vizele persoanelor care sunt oaspeți în SUA și care perturbă instituțiile noastre de învățământ superior”, a spus el.

Democrații au criticat măsurile, considerându-le un atac la adresa drepturilor procedurale. În anul universitar 2023-2024, peste 1,1 milioane de studenți internaționali din peste 210 țări erau înscriși la instituții de învățământ superior din Statele Unite, conform datelor organizației Open Doors.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE