Ambele persoane, un bărbat și o femeie, care au fost ucise erau adulte, potrivit poliției. Trei dintre persoanele rănite sunt în stare critică.

Comisarul interimar de poliție din Baltimore, Richard Worley, a numit locul în care a avut loc atacul armat unul „extins”. Motivul atacului nu este cunoscut pentru moment, fiind demarată o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor acestuia.

Worley a spus că departamentul de poliție a primit mai multe apeluri privind un atac armat în jurul orei 0.30 (n.r. 6.30 dimineață în România). Când au sosit ofițerii, au găsit mai multe persoane care au suferit răni prin împușcare.

Primarul din Baltimore, Brandon Scott, a spus că orașul este îndurerat pentru viețile pierdute și pentru oamenii care au fost răniți.

„Vreau ca cei care sunt responsabili să mă audă și să mă audă foarte clar. Nu ne vom opri până nu vă vom găsi și sigur vă vom găsi. Până atunci, sper cu fiecare respirație pe care o luați să vă gândiți la viețile pe care le-ați luat și la viețile pe care le-ați afectat aici, în seara asta”, a spus Scott.

Un martor a declarat pentru FOX45 News că a auzit 20 până la 30 de focuri de armă.

The ground where investigators are canvassing is littered with debris… mostly trash, broken glass, empty alcohol cans. pic.twitter.com/a60cxKqO2W