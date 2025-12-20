Peste 70 de ținte lovite în centrul Siriei

Armata SUA a confirmat că a desfășurat un atac „masiv” împotriva pozițiilor Statului Islamic în Siria, ca reacție la ambuscada mortală din orașul Palmira, produsă pe 13 decembrie. Operațiunea a vizat zeci de obiective și a implicat forțe aeriene și terestre.

Tonight, U.S. and Jordanian forces struck 70+ ISIS targets in Syria with 100+ precision munitions. Peace through strength. pic.twitter.com/XWWvfqBBFT — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2025

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunțat că avioane de luptă, elicoptere de atac și artilerie au lovit peste 70 de ținte în mai multe zone din centrul Siriei, vineri, 19 decembrie. La operațiunea denumită „Hawkeye Strike” au participat și aeronave din Iordania. Potrivit Centcom, au fost folosite peste 100 de muniții de precizie, iar țintele au inclus infrastructura cunoscută a ISIS și depozite de arme.

Trump: „Lovim foarte dur”

Președintele american Donald Trump a confirmat atacul și a spus că SUA acționează ferm împotriva grupării jihadiste. „Lovim foarte dur pozițiile Statului Islamic”, a declarat Trump, referindu-se la reacția Washingtonului după atacul de la Palmira.

Într-o postare pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că Statele Unite „aplică o ripostă foarte serioasă, exact așa cum am promis, împotriva teroriștilor criminali responsabili”. Trump a mai afirmat că guvernul sirian susține operațiunea.

„Nu este începutul unui război, este o declarație de răzbunare”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avut un mesaj extrem de dur după atac. „Aceasta nu este începutul unui război. Este o declarație de răzbunare”, a spus Hegseth, citat de BBC.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

„Dacă atacați americani, oriunde în lume, veți trăi restul vieții știind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă. Astăzi, ne-am vânat și ne-am ucis dușmanii. Mulți dintre ei. Și vom continua”, a mai declarat secretarul Apărării.

ISIS, lovit lângă Raqqa și Deir ez-Zor

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediul în Marea Britanie, a transmis că loviturile americane au vizat poziții ISIS din apropierea orașelor Raqqa și Deir ez-Zor.

Potrivit organizației, un lider important al ISIS și mai mulți combatanți ar fi fost uciși în urma atacurilor. Informațiile nu au putut fi verificate independent de BBC, iar gruparea jihadistă nu a comentat public operațiunea.

Atacul de la Palmira, punctul declanșator

Centcom a precizat anterior că atacul din Palmira a fost comis de un luptător ISIS, care a fost ulterior ucis. În ambuscadă au murit doi soldați americani și un interpret civil american, iar alți trei militari americani au fost răniți. Un oficial al Pentagonului a declarat că incidentul a avut loc „într-o zonă care nu se află sub controlul președintelui sirian”.

În schimb, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține că atacatorul ar fi fost membru al forțelor de securitate siriene. Nicio grupare nu a revendicat oficial atacul, iar identitatea atacatorului nu a fost făcută publică.

ISIS nu mai controlează teritorii, dar rămâne o amenințare

În 2019, o alianță susținută de SUA a anunțat că ISIS a pierdut ultimul teritoriu pe care îl controla în Siria. Cu toate acestea, gruparea a continuat să lanseze atacuri sporadice. Potrivit ONU, ISIS mai are între 5.000 și 7.000 de luptători activi în Siria și Irak. Trupele americane sunt prezente în Siria din 2015, ca parte a campaniei internaționale împotriva Statului Islamic, având rolul de a sprijini și instrui forțele locale.

Siria s-a alăturat recent unei coaliții internaționale împotriva ISIS și a promis cooperare cu Statele Unite.

În noiembrie, președintele sirian Ahmed al-Sharaa, fost lider jihadist, al cărui grup a răsturnat regimul lui Bashar al-Assad în 2024, s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă. Vizita a fost descrisă de liderul sirian drept începutul unei „noi ere” în relațiile dintre cele două țări.

