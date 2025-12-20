La o zi după meciul de coșmar din Grecia, oltenii au sărbătorit. Sâmbătă, mijlocașul Alex Crețu, de 33 de ani, a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile. După eliminarea din Conference League, jucătorii de la Universitatea Craiova și-au revenit rapid.

Au petrecut cu manele, au cântat și au dansat alături de Bogdan de la Ploiești, la revenirea în țară, imagini de la acest eveniment fiind postate pe rețelele de socializare. Motivul: petrecerea fusese programată înainte de a se cunoaște rezultatul meciului cu AEK Atena.

„Da, am avut petrecerea. Această petrecere era organizată de mai demult. Am încercat să ne detașăm de tot ce s-a întâmplat și să ne bucurăm de moment”, a precizat Alex Crețu, în cadrul unui eveniment organizat alături de fani, sâmbătă, citat de fanatik.ro.

Universitatea Craiova a suferit o înfrângere dramatică în ultima etapă a Conference League, pierzând cu 3-2 în fața echipei AEK Atena, după ce a condus cu 2-0. Meciul a început joi seară, la ora 22 și s-a încheiat după miezul nopții.



