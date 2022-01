Uniunea Europeană depinde de Rusia pentru aproximativ o treime din necesarul său de gaze, iar sancţiunile SUA, în cazul unui conflict, ar putea perturba această aprovizionare, fapt care ar putea duce la o criză energetică majoră.

Preţurile record ale energiei au crescut facturile pentru consumatori, precum şi costurile companiilor şi au stârnit proteste în unele ţări.

Companiile le-au spus oficialilor guvernamentali americani că rezervele globale de gaze sunt limitate şi că există puţine gaze disponibile pentru a înlocui volumele mari din Rusia.

Discuţiile Departamentului de Stat cu companiile energetice au fost conduse de consilierul principal pentru securitatea energetică Amos Hochstein, a declarat un oficial înalt al Departamentului de Stat al SUA, vorbind, de asemenea, sub condiţia anonimatului.

Am discutat despre o serie de situaţii neprevăzute şi am discutat despre tot ceea ce facem cu partenerii şi aliaţii noştri naţionali. Am făcut asta cu Comisia Europeană, dar am făcut-o şi cu companii energetice. Este corect să spunem că le-am vorbit despre preocupările noastre şi am vorbit cu ei despre o serie de situaţii neprevăzute, dar nu le-am cerut nimic în privinţa producţiei.

