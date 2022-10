Informațiile apar după ce, la începutul acestei săptămâni, un raport NATO consultat de publicația italiană La Repubblica, preciza că submarinul și-a părăsit baza din Marea Albă și ar putea fi în drum spre Marea Kara, unde ar putea recurge la testarea dronei Poseidon, denumită de experți și „arma apocalipsei”.

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has ‘vanished’. This may be exaggerated.

➡️ Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic. ??

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn