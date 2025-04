„Au fost doi ani înfricoșători”

Matematiciana și activista Daria Rudneva riscă să fie expulzată din Suedia și să i se interzică intrarea în spațiul Schengen timp de 20 de ani. Știrea a fost prezentată pe larg nu numai în presa suedeză, ci și în cea rusă.

Așa cum se întâmplă adesea, a fost interpretată în diverse moduri: de la încălcarea drepturilor cetățenilor ruși din străinătate la acuzația de spionaj. Mass-media proguvernamentală a publicat știrea în această interpretare:

Daria Rudneva s-a aflat în țara scandinavă în 2021. Ea a absolvit Facultatea de Matematică a Universității de Stat din Moscova în 2013, apoi a urmat un masterat la Facultatea de Matematică a Școlii Superioare de Economie. Apoi și-a continuat studiile postuniversitare la Skoltech (ca parte a unui program comun cu HSE).

În timpul studiilor sale postuniversitare, Rudneva a primit o bursă la Universitatea Santa Barbara din California. Iar în 2016, ea a mers să studieze acolo pentru o diplomă postuniversitară.

„Acolo se fac computere cuantice topologice”, spune Rudneva pentru T-invariant.

„A fost o șansă unică. Dar în 2018, am venit la Moscova în vacanță și am fost diagnosticată cu cancer. Am fost tratată, am mers să studiez în paralel într-un program postuniversitar comun în fizică-matematică la Skoltech și Școala Superioară de Economie. Am supraviețuit în acest mod chimioterapiei, chirurgiei, radiațiilor. Au fost doi ani înfricoșători”, a povestit femeia.

În 2021, după ce a primit o bursă temporară de cercetare de la Universitatea din Stockholm, a solicitat un alt permis de ședere, însă a primit interdicția de 20 de ani de a intra în spațiul Schengen.

Acuzații de spionaj

Mulți au spus că este un semn sigur al implicației lui Rudneva în spionaj.

Însă avocatul acestei, Daniel Karnstedt, subliniază că nimeni nu a făcut vreodată astfel de acuzații împotriva clientei sale.

Principala problemă este că majoritatea documentelor obținute în acest caz de la Serviciul suedez de securitate (SÄPO) sunt clasificate.

Prin urmare, nici Rudneva, nici avocații săi nu pot face referire la aceste materiale. Pentru a înțelege motivul deciziei Serviciului suedez de migrație și a SÄPO, se poate face referire la ancheta jurrnaliștilor de la radioul Sveriges.

Jurnaliștii Anja Sahlberg și Daniel Oman au putut cita date din documente clasificate, precum și comentarii ale lui Fredrik Hallström, șeful departamentului de operațiuni la SÄPO.

Tema de cercetare, un pericol

Potrivit anchetatorilor, motivul refuzului oficial a fost tema de cercetare a lui Rudneva, care amenința Suedia, precum și accesul la alte cercetări la universitate.

În același timp, rusoaica nu obosește să repete că domeniul său de interes științific este pur teoretic. Același lucru îl afirmă și laureatul premiului Nobel Frank Wilczek, cu care a efectuat cercetări și a scris lucrări.

Și Tors Hans Hansson, un alt coautor notabil, fizician renumit și membru al Comitetului Nobel. SÄPO, are aceeași părere.

Wilczek spune că nu a fost abordat de servicii secrete despre cercetarea „suspectă”. Rudneva asigură că nimeni nu a pus întrebări despre munca sa, în timpul interviului cu SÄPO și Serviciul de migrație.

Cu toate acestea, acesta nu este nici pe departe singurul exemplu în care autoritățile suedeze au refuzat să acorde oamenilor de știință ruși un permis de ședere și au emis o interdicție de lungă durată de intrare în zona Schengen, la recomandarea SÄPO – deoarece cercetarea a fost recunoscută ca fiind periculoasă pentru securitatea națională.

„O amenințare”

Artem s-a gândit să se mute în Suedia acum 10 ani, după absolvirea universității din Rusia. Acesta a terminat cu succes un masterat în Suedia și a lucrat în companii de tehnologie.

În timpul perioadei Covid, a fost afectat de concedierile în masă, dar a reușit să găsească un alt loc de muncă și să urmeze un doctorat.

În 2021 a depus o cerere de rezidență permanentă. Iar în septembrie 2023, ca răspuns la cererea sa, a fost direcționat către un avocat specializat în migrație. Ceea ce, în experiența altor ruși, a indicat probleme.

„Domeniul în care am lucrat a fost recunoscut ca o amenințare”, spune Artem. „Oricât am încercat eu și avocatul meu să explicăm, tot nu mi-a fost reînnoită viza și am fost expulzat din țară. Mi-au dat și o interdicție de a intra în zona Schengen pentru 10 ani”, spune bărbatul.

La aceea vreme lucra pentru o companie de inginerie legată de siguranța transporturilor. „Compania era suedeză, dar apoi a devenit parte a unei mari companii internaționale americane de electronice și semiconductoare. Compania a scris chiar și o scrisoare de susținere pentru mine, spunând că nu numai că nu aveam acces la date importante pentru securitatea suedeză, dar nici măcar nu puteam accesa accidental.”

Potrivit lui Artem, nici Serviciul de migrație, nici instanța nu au reacționat la scrisoare. În același timp, mai multe persoane din Iran și China au fost angajate cu succes de aceeași companie, în timp ce rușii erau judecați.

Avocatul lui Artem a sugerat că acest lucru se datorează exclusiv situației politice: în trecut, cetățenii chinezi și iranieni ar fi fost refuzați, dar acum SÄPO și-a îndreptat atenția către ruși. Artem admite că experiența a fost traumatizantă pentru el:

„Atât visele, cât și PTSD încă mă urmăresc. Chiar înainte de a pleca din Suedia, a trebuit să consulte un psiholog și un psihiatru pentru ajutor. Imaginea mea despre lume, credința mea în bunătate și justiție au fost grav afectate. Am ales în mod conștient o țară cu o atitudine serioasă față de drepturile omului, cum le place să spună în Suedia. Credința mea în instituțiile democratice a fost spulberată. Încerc să revin la viața normală”, spune Artem.

Din cauza deciziei Serviciului suedez pentru migrație, acesta și-a pierdut postul de cercetător în Marea Britanie.

Nu s-a recomandat acordarea unui permis de ședere

Vitali a început să aibă probleme în martie 2024. El și-a depus documentele pentru o altă viză în noiembrie 2023. Bărbatul și-a susținut cu succes teza, a primit o ofertă de muncă ca inginer într-un laborator și a hotărât să depună cerere pentru viză permanentă.

„În Suedia este foarte dificil să obții informații despre statutul unui caz”, spune el. „Singurul răspuns este: așteptați, așteptați, așteptați. Am încercat să sun, dar nu s-a putut obține nicio informație. Iar la următoarea scrisoare am primit răspunsul că am nevoie de un avocat specializat în migrație pentru a obține accesul la documente secrete. Nu aveam niciun avocat al meu, așa că l-am rugat să îmi desemneze unul. Avocatul desemnat mi-a oferit într-adevăr acces la decizia secretă a SÄPO. Era ca în unele filme de spionaj”, a povestit Vitali.

„SÄPO a recunoscut domeniul meu de cercetare ca fiind împotriva intereselor suedeze. Și nu recomandă acordarea unui permis de ședere”, a spus bărbatul. „Am avut un șoc la început, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. În primul rând, cercetarea mea este publică. În al doilea rând, în compania în care lucrez, toată lumea știe foarte bine că sunt rus, nu am ascuns niciodată acest lucru. Și lucrez într-un domeniu legat de aviația civilă, în domeniul aerodinamicii. Cercetarea mea nu poate fi numită periculoasă în niciun fel, este știință fundamentală”, este de părere Vitali.

Decizia pe care Vitali a primit-o în octombrie, i-a refuzat permisul de ședere permanentă și a stabilit că nu poate solicita niciun alt tip de ședere, nici pentru muncă, nici pentru studii. Plus interdicția de a vizita țările Schengen timp de cinci ani.

„Primul meu gând a fost: dacă nu am făcut rău, iar țara mă tratează astfel, de ce să rămân aici? Acesta este un adevărat act de discriminare. Și ce legătură are o interdicție de cinci ani cu asta?”

Avocatul l-a sfătuit să depună calm un apel, să meargă mai departe și să aștepte. Odată cu apelul, Vitali a depus cerere pentru o audiere în instanță. În decembrie 2024, audierea a fost respinsă. În 2025, a devenit cunoscut că dosarul lui Vitali ar trebui să fie revizuit de Serviciul de Migrație.

„Cunosc multe cazuri ca al meu: cazul este reexaminat, dar decizia este aceeași. Poate dura ani de zile: instanțe, recurs etc.”, spune bărbatul originar din Rusia.

„Nu treziți ursul!”

Tatiana nu lucrează acum în mediul academic, deși a fost implicată în cercetarea științifică în Rusia și Suedia timp de mulți ani. Și soțul ei continuă cariera în știință. Ambii sunt implicați în matematica teoretică.

Tatiana deține de mult timp cetățenia suedeză. Iar soțul ei și-a încheiat cu succes studiile doctorale la Universitatea suedeză. Iar după cinci ani de viață în Suedia, după ce a primit un nou contract de lungă durată pentru studii postdoctorale, a solicitat rezidență permanentă.

Tatiana spune că soțul ei trebuia să călătorească în mod regulat la conferințe din cauza muncii sale, dar acest lucru a devenit imposibil atunci când aștepta o decizie privind rezidența permanentă. Așa cum se obișnuiește în Suedia, după șase luni, cuplul a depus o petiție pentru procesare accelerată.

În răspunsul a venit întrebarea despre toate publicațiile și contactele cu oamenii de știință ruși. Examinarea accelerată a cazului a fost refuzată.

„Știam că rușii erau verificați de serviciile de informații și nu ne-a deranjat, nu avem nimic de ascuns”, spune Tatiana.

„Ne-am oferit chiar să ajutăm să obțină certificatele necesare: să le cerem prietenilor. Dar ei ne-au spus să așteptăm. Atunci am găsit informații pe rețelele de socializare că cercetătorii din domeniul științelor exacte sunt verificați în mod special și ar putea exista probleme”.

Atunci, Tatiana și soțul ei l-au întrebat direct pe inspectorul care le-a fost repartizat la Serviciul de migrație dacă cazul lor era examinat de SÄPO. S-a dovedit că da.

„Nu facem nimic secret. Deci nu ne pot deporta”

După alte câteva luni de așteptare, cuplul a decis să contacteze un avocat. „Conversația noastră a durat o oră. Timp de o oră m-a convins că totul este în regulă și că nu ar putea fi nicio problemă din cauza pașaportului rusesc, nu facem nimic secret, deci nu ne pot deporta”, a povestit Tatiana.

„Există într-adevăr riscul ca în cazul dvs. SÄPO să se opună permisului de ședere”, scria în scrisoarea avocatului primită câteva zile mai târziu.

„Chiar dacă soțul dvs. nu lucrează într-un domeniu considerat sensibil, pentru SÄPO este suficient că lucrează la universitate și poate avea acces la informații și materiale din alte studii”.

În aceeași scrisoare se precizează că, în cazul în care SÄPO se opune, Serviciul de migrație nu va merge împotriva deciziei. Ei nu efectuează propriile investigații.

La scurt timp însă, soțul Tatianei a obținut cu succes un permis de ședere și-a continuat activitatea științifică. Ce anume i-a ajutat ei nu stiu exact.

Poate că SÄPO a decis că domeniul de cercetare era într-adevăr complet inofensiv. Sau poate faptul că nu au mai vizitat Federația Rusă în ultimii cinci ani și cooperarea cu colegii ruși a încetat. Sau, în sfârșit, faptul că Tatiana are deja cetățenie suedeză.

