Intenția este de a putea opera în comun pe baza unor modalități deja cunoscute de organizare în cadrul NATO, potrivit declarațiilor forțelor armate ale celor patru țări. Dintre cele patru state, doar Danermarca și Norvegia sunt membre NATO, în timp ce candidatura Suediei și Finlandei este blocată de aproape un an de Turcia și Ungaria.

Mișcarea de integrare a forțelor aeriene a fost declanșată de invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, a declarat comandantul forțelor aeriene daneze, generalul-maior Jan Dam, pentru Reuters. „Flota noastră combinată poate fi comparată cu cea a unei țări europene mari”, a spus Dam.

Norvegia are 57 de avioane de luptă F-16 și 37 de avioane de luptă F-35, dar mai așteptă să primească 15 avioane F-35. Finlanda are 62 de avioane F/A-18 Hornet și a comandat alte 64 de F-35, în timp ce Danemarca are 58 de avioane F-16 și așteaptă să primească 27 de F-35. Suedia are peste 90 de avioane Gripens.

Datele publice nu precizează clar câte dintre aceste avioane din dotarea celor patru state nordice sunt operaționale.

