Proceduri complexe pentru gestionarea victimelor de război

Un aspect esențial al exercițiului Aurora 26 a fost antrenamentul pentru gestionarea soldaților căzuți pe câmpul de luptă. Conform unui studiu publicat în revista „Frontiers in Psychiatry”, peste 500 de manechine și saci de cadavre au fost folosiți pentru a simula victimele de război.

Procesul a inclus recuperarea corpurilor, identificarea acestora, notificarea ambasadelor străine și a Crucii Roșii Internaționale, precum și organizarea înmormântărilor cu onoruri militare. „Sunt mândru că am făcut parte din acest exercițiu”, a declarat unul dintre comandanții implicați, citat de același studiu.

Biserica Suediei are deja un plan pentru gestionarea unui număr semnificativ de decese

Acțiunea a implicat și instituții civile, cum ar fi Biserica Suediei, Agenția Fiscală și Agenția de Conscriptare. Biserica Suediei are deja un plan pentru gestionarea unui număr semnificativ de decese, fiind responsabilă legal de îngroparea până la 5% din populația țării – aproximativ 500.000 de persoane. Această prevedere datează din perioada Războiului Rece și nu este legată direct de Aurora 26.

„Aceasta nu înseamnă că autoritățile anticipează un astfel de număr de victime, dar este necesar să existe un plan clar pentru situații de urgență”, a explicat Jan-Olof Olsson, reprezentant al Agenției pentru Protecție Civilă din Suedia, pentru Le Monde.

Soldații NATO au fost instruiți de experți ucraineni în apărarea împotriva dronelor

Exercițiul Aurora 26 reflectă schimbările majore din strategia de apărare a Suediei și din regiunea nordică, pe fondul tensiunilor persistente cu Rusia. Pe lângă simulările interne, soldații NATO au fost instruiți de experți ucraineni în apărarea împotriva dronelor, iar exercițiile s-au desfășurat în sudul Suediei, pe insula Gotland și în Marea Baltică. Potrivit Euronews, această pregătire intensă subliniază adaptarea statelor nordice la posibile scenarii de criză sau conflict.

Din punct de vedere istoric, această schimbare este remarcabilă pentru Suedia, o țară care a fost neutră în cele două războaie mondiale și nu a mai participat la conflicte armate din 1814. Alte state din regiune urmează exemplul Suediei, stabilind acorduri de evacuare transfrontaliere sau organizând exerciții similare, precum cele din spitalele lituaniene, care pregătesc personalul medical pentru situații de urgență cu victime multiple.

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