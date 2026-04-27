Anunțată inițial în primăvara anului 2025 fără detalii financiare, valoarea tranzacției Paralela 45 a devenit publică abia acum, fiind menționată în bilanțul contabil publicat de grupul din Polonia, potrivit Startupcafe.

8,2 milioane de euro este prețul la care omul de afaceri român Alin Burcea a vândut participația de 70% din agenția de turism Paralela 45 către firma poloneză Rainbow Tours.

Tranzacția a fost anunțată în mai 2025, dar prețul de vânzare a ieșit la iveală după ce cumpărătorul polonez și-a publicat rapoartele financiare.

„Valoarea preliminară a tranzacției pentru achiziția a 70% din părțile sociale ale Paralela 45 Turism S.R.L. a fost stabilită la aproximativ 8,2 milioane EUR. Această sumă poate fi ajustată în urma verificării suplimentare a evidențelor contabile ale Paralela 45 Turism S.R.L.”, se arată în raportul companiei poloneze Rainbow Tours.

Deși controlul majoritar a fost cedat, Alin Burcea rămâne în acționariatul Paralela 45 cu un pachet de 30% din acțiuni, indică datele colectate recent de platforma de monitorizare a companiilor, Termene.ro.

Achiziția ultimului pachet de 30% se va face în 3 tranșe

Grupul polonez va deveni acționar unic al Paralela 45 în anul 2031. Achiziția ultimului pachet de 30% este structurată în trei tranșe anuale egale (de câte 10%), ultima etapă fiind condiționată de rezultatele financiare înregistrate de agenția de turism în exercițiul fiscal 2030.

Înființată în 1990, agenția Paralela 45 gestionează anual un portofoliu de peste 100.000 de turiști. Compania oferă pachete turistice variate către destinații de top precum Turcia, Grecia, Egipt sau Dubai, asigurând zboruri charter de pe toate aeroporturile comerciale din România.

În 2024, ultimul an înainte de preluarea de către grupul polonez, Paralela 45 a raportat o cifră de afaceri de 95,2 milioane de lei și un profit net de 721.000 lei. Potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, agenția opera în acel moment cu o echipă de 139 de angajați.

Managementul Paralela 45 rămâne stabil după vânzare: Alin Burcea continuă ca Director General, iar fiica sa, Ioana Burcea preia funcția de Head of Business Innovation. Aceasta din urmă coordonează în prezent direcțiile strategice de marketing, e-commerce și IT ale companiei.

