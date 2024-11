Chiar dacă rezultatele nu sunt încă oficiale, după numărarea a 99,95% din voturi, Călin Georgescu este urmat, în ordine, de Elena Lasconi, de la USR, și Marcel Ciolacu, de la PSD.

Astfel, în turul doi, lupta se va da între Călin Georgescu și Elena Lasconi.

În urmă cu aproximativ o lună, Cristela, soția lui Călin Georgescu, posta pe YouTube un mesaj pentru cei care o urmăresc, afirmând că a luat o decizie radicală.

Mesaj pentru fani

„Întotdeauna am fost deschisă cu voi. De 15 ani de când scriu și fac emisiuni și conferințe, am împărtășit cu sinceritate nu doar bucuriile și realizările mele, ci și momentele de încercare sau frământare prin care am trecut.

Când aveam 34 de ani, eram o femeie cu o carieră respectabilă, de succes. Deși necăsătorită, eu mă consideram un om împlinit, pentru simplul motiv că în fiecare dimineață abia așteptam să mă dau jos din pat și să merg la serviciu și să lucrez la viziunea mea. Îmi plăcea cum se așezaseră lucrurile în viața mea.

Corpul meu a început să mă atenționeze și să mă constrângă cumva să îmi regândesc prioritățile. Părea că-mi spune că nu este totul despre doar un singur lucru, despre muncă, ci și despre viață. Auzeam că e înțelept să ții un echilibru între muncă și viața personală. Dar pentru mine nu era valabilă.

Iată că viața mă punea la 34 de ani să-mi reordonez prioritățile. Înțelegeam, dar nu consideram posibil să renunț la ceva doar pentru a crea timp sau spațiu pentru ceva ce era mai important în acel moment: și anume sănătatea mea”, a spus Cristeala Georgescu.

Renunță la carieră

Apoi, soția candidatului la alegerile prezidențiale a dezvăluit că vrea să petreacă mai mult timp alături de soțul ei și să fie lângă el în această nouă etapă a vieții, astfel că renunță, pentru moment, la cariera ei.

„Mesajul de azi este despre reordonarea priorităților sufletului. Sunt, ca voi, elev la școala vieții. Unde este altfel decât la școala obișnuită. La școala obișnuită, mai întâi înveți o lecție și, din când în când, ești evaluat, scos la tablă sau dai examen. La școala vieții suntem însă zilnic scoși la tablă și dăm examene. Și în acest fel ne învățăm lecțiile.

Dragii mei, am ales să opresc temporar activitatea mea profesională. Atât cea de educator în sănătatea naturală și nutriție, cât și cea de editor pentru cărțile lui Andre Stern și de realizator de conferințe. Voi fi mai puțin activă în mediul online pentru o vreme. Toate proiectele de care v-am povestit cu atâta bucurie și care erau menite să ne aducă împreună în această toamnă se amână câteva săptămâni.

Sunt sănătoasă tun, din punctul ăsta de vedere, nicio grijă. Este vorba despre suflet, despre a pune pe primul loc oamenii care ne marchează inevitabil. Acești oameni sunt cei care ne completează întreaga ființă. Este vorba, desigur, despre familie. Copiii, părinții, frații și mai ales partenerul de viață. Pentru mine, acest om este Călin, soțul meu.

A venit vremea să-i fiu alături mai mult ca oricând. Călin a ales să candideze independent la cea mai înaltă funcție din stat. Cea de președinte al României. De fapt, nu a fost o alegere, nici o decizie. A fost un răspuns la o chemare. Inima mea, care îl cunoaște cel mai bine, mă cheamă să pun pe primul loc această lucrare”, a mai spus Cristela Georgescu pe YouTube.

