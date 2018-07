Surorile Cheeky Girls au devenit celebre în Marea Britanie, în 2002, după ce au apărut la o emisiune de talente. Au ajuns să fie în centrul atenției, însă faima a venit la pachet cu mai multe probleme. Artistele în vârstă de 35 de ani au vorbit acum, în emisiunea „Loose Women" de la ITV, despre tulburarea lor de alimentație din primii cinci ani de carieră. Atunci, lucrau 24 de ore din 24, călătoreau foarte mult și nu aveau viață socială.

„În primii cinci ani de carieră am avut succes și ne-am trezit brusc că viețile noastre erau controlate complet de casa de discuri. Nu aveam timp liber, lucram 24 de ore pe zi, călătorind. Mama noastră ne era impresar și încerca să aibă grijă de noi. Însă, era dificil, pentru că nu aveam viață socială, ceea ce a dus la apariția depresiei”, a povestit Monica, potrivit Daily Mail.

Gemenele s-au confruntat și cu anorexia, boală pe care au învins-o. Cu toate acestea, ele spun că se vor confrunta întotdeauna cu urmările acesteia.

„Purtam haine largi și îi făceam pe toți să creadă că mâncăm. Am devenit competitive una cu cealaltă, reușeam să ascundem totul foarte bine. Odată ce te întâlnești cu această problemă, ea va rămâne mereu cu tine, dar acum o controlăm complet, ne este mai bine”, a mai spus Monica.

Ele au mai dezvăluit că atunci când se aflau la apogeul carierei au cheltuit 100 de mii de lire sterline pe implanturi de sâni, deoarece simțeau presiune asupra lor din acest punct de vedere.

„În 2003, am lansat single-ul Touch My Bum. Am simțit presiunea, nu aveam sâni, ne puneam șosete în sutiene”, a mai spus gemenele.

Acum, Monica a mărturisit că este fericită în mariajul ei cu Shaun Taylor. Cei doi s-au căsătorit în 2016, la patru ani după ce s-au logodit. Gabriela, care a fost logodită cu politicianul Lembit Opik, a declarat, mai în glumă, mai în serios, „că este singură și disponibilă”,