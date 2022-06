Știri România SURSE: Al șaselea polițist, pus sub control judiciar în cazul bărbatului din Gorj bătut de mascați De Denisa Dudescu, . Ultimul update Joi, 02 iunie 2022, 11:25

Cel de-al șaselea polițist pus sub acuzare în cazul bărbatului din Gorj bătut cu bestialitate de oamenii legii este ofițerul care a coordonat acțiunea, iar acum este cercetat sub control judiciar, potrivit surselor Libertatea. În dosar mai sunt cercetați șeful Poliției Novaci, aflat tot sub control judiciar, și cei patru agenți arestați preventiv, care sunt acuzați de tentativă de omor și tortură.