Polițiștii l-au trezit din somn pe individ, după care l-au imobilizat și dus la secție.

„În această dimineață, 27 septembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Surse judiciare au declarat pentru ziar că interlopul Fane Văncică a fos dus la audieri în baza unui mandat de aducere. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

La sfârșitul lunii august, polițiștii s-au sesizat după ce pe TikTok a devenit virală o filmare video cu Fane Văncică în timp ce lovea o femeie.

Interlopul Fane Văncică a postat și el o înregistrare în care afirmă că a bătut-o pe femeie din cauza geloziei.

„Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten”, spunea individul tot într-un live pe TikTok.

Acesta a mai fost audiat în acest dosar pe 2 septembrie, după ce a fost oprit pe Aeroportul Otopeni de polițiști care l-au dus la Secția de Poliție 16. Tot atunci a fost emis și un ordin de restricție pe numele său, după ce și-a bătut iubita.

Fane Văncică, interlop din clanul Văncică din București, a fost închis, în urmă cu mai mulți ani, după ce l-a înjunghiat pe fiul vitreg al lui Sile Cămătaru.

