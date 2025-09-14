Contextul protestelor

Demonstrațiile au izbucnit inițial ca reacție la interzicerea mai multor platforme de social media de către guvern. Acestea s-au transformat rapid într-o mișcare mai amplă împotriva corupției și șomajului, condusă în principal de tinerii din Generația Z.

Protestele au escaladat violent, soldându-se cu cel puțin 51 de morți și peste 1.300 de răniți.

Forțele de securitate au folosit muniție reală, gaze lacrimogene și bastoane pentru a dispersa mulțimile. Protestatarii au răsturnat bariere, au jefuit afaceri și au incendiat clădiri guvernamentale ale politicienilor.

Palatul Singha Durbar, sediul guvernului nepalez, a fost ars, iar aeroporturi și o stație TV au fost avariate.

În urma acestor incidente, premierul și patru miniștri au demisionat, iar armata a preluat controlul capitalei, impunând o interdicție de circulație la nivel național.

Alegerea noului premier interimar

După demisia lui Oli și plecarea mai multor figuri politice importante, s-a creat un vid de putere în Nepal. Activiștii au folosit aplicația de chat Discord pentru a planifica următorii pași, conform NDTV, citat de Independent. Pe un server cu peste 145.000 de membri s-au organizat dezbateri și sondaje pentru nominalizarea unui lider interimar.

Recomandări
Recomandări


Sushila Karki a ieșit favorită, fiind apreciată pentru integritatea sa și poziția fermă împotriva corupției.

„Parlamentul Nepalului în acest moment este Discord”, a declarat Sid Ghimiri, un creator de conținut în vârstă de 23 de ani, pentru New York Times, potrivit Independent.

Karki a fost mereu un ghimpe pentru fostele guverne

Decizia de a o numi pe Karki prim-ministru interimar a fost luată de comun acord între președintele Ramchandra Paudel, șeful armatei nepaleze, generalul Ashok Raj Sigdel, și reprezentanți ai mișcării de protest a Generației Z.

În timpul mandatului său ca judecător-șef, Karki a supravegheat mai multe cazuri importante, inclusiv condamnarea pentru corupție a unui ministru în funcție, Jaya Prakash Prasad Gupta. De asemenea, a prezidat o hotărâre care a anulat numirea unui șef al poliției de către guvern.

În 2016, la scurt timp după confirmarea sa ca judecător permanent la Curtea Supremă din Nepal, parlamentari din partidele de guvernământ au depus o moțiune de punere sub acuzare împotriva ei, acuzând-o de părtinire.

Acest lucru a dus la suspendarea sa temporară, dar a provocat proteste publice în favoarea independenței judiciare. În cele din urmă, Curtea Supremă a oprit procedurile, iar moțiunea a fost retrasă.

Fosta judecătoare a luptat să pună capăt monarhiei

Ca prim act în calitate de premier interimar, Karki a dizolvat parlamentul Nepalului și a programat noi alegeri generale pentru martie 2026. Atât Karki, cât și soțul ei, Durga Prasad Subedi, au participat la mișcarea populară din anii ’90 care a pus capăt monarhiei absolute în Nepal și a eliminat sistemul panchayat.

Ambii au fost închiși în acea perioadă. Karki a scris romanul „Kara” bazat pe aceste evenimente, în timp ce soțul ei, pe atunci lider de tineret al Congresului Nepalez, a fost închis pentru presupusa sa implicare în deturnarea unui avion Royal Nepal Airlines pentru a finanța lupta armată împotriva monarhiei nepaleze.

