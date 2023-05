Știri Externe Foto: Susținătorii lui Erdogan sărbătoresc deja în stradă, siguri de victoria președintelui De Teodor Bobei, . Ultimul update Duminică, 28 mai 2023, 21:10

Avansul pe care Erdogan îl are în fața lui Kilicdaroglu i-a făcut pe susținătorii președintelui turc să iasă în stradă și să sărbătorească, chiar înainte ca acesta să-și revendice victoria, scrie The New York Times.