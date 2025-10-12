Incidentul a avut loc sâmbătă noapte, după miezul nopții, când mai multe persoane au pătruns fără autorizație în incinta bazei sportive. Intenția acestora ar fi fost să organizeze un eveniment neoficial de tip auto, folosind parcarea mare a complexului.

Angajații clubului, surprinși de amploarea situației, au alertat poliția după ce nu au mai reușit să controleze accesul participanților. La scurt timp, la fața locului a sosit și Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, pentru a vedea ce se întâmplă.

„S-au apucat de drifturi. Nu e o problemă asta, dar când vin peste 1.000 de mașini aici… Au fost peste 1.000 de mașini și cred că sunt alte sute de mașini în afara bazei. Cineva, nu știm cum, a venit în bază, a organizat el drifturi, fără aprobarea nimănui. Aici este o societate privată. Am rămas blocați cu toții, am crezut că este altceva”, a declarat Gheorghe Mustață pentru Fanatik.

Potrivit acestuia, barierele erau ridicate, iar paznicul a spus că primii care au intrat au pretins că vin să-și ia copiii de la antrenament.

Chemați de urgență, polițiștii i-au legitimat pe posesorii mașinilor. Gheorghe Mustață a transmis că situția putea fi evitată, dacă organizatorul ar fi anunțat clubul.

„Făceau drifturi în spate, în parcarea mare, este foarte mult spațiu acolo. Sunt peste 1.000 de mașini în bază, de asta am și venit, nu știam despre ce e vorba. Când oamenii au aflat că e vorba de drift, au venit la spectacol. A fost greșeala băiatului care a organizat. E ceva de speriat!”, a conchis Gheorghe Mustață.

Potrivit martorilor, mai multe autoturisme cu numere de Galați și Călărași au încercat chiar să intre pe terenurile de antrenament.

Baza sportivă FCSB, inaugurată în noiembrie 2016, este una dintre cele mai moderne din țară, dispunând de patru terenuri cu iarbă naturală și trei terenuri sintetice de ultimă generație, alături de spații de cazare, săli de mese, de sport, vestiare și o sală de conferințe.

Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită