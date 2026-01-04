Deși instalația ar fi trebuit să funcționeze începând cu ora 9.00, rafalele de peste 12 m/s au determinat blocarea automată a sistemelor de siguranță, potrivit Antena 3. Sute de turiști au așteptat la cozi încă de la primele ore ale dimineții, fără a ști dacă să mai rămână în stațiune sau să se îndrepte spre telecabină. Poiana Brașov este arhiplină, cu un grad de ocupare de 100%, iar redeschiderea telegondolei a venit după ore de incertitudine pentru cei aflați la baza masivului.

În același timp, la Sinaia, administratorii domeniului schiabil au anunțat că schiul este posibil duminică doar în zona Cota 2000. Temperaturile au coborât până la –9 grade, cerul este acoperit, iar vântul suflă moderat. Telescaunul din Valea Dorului a început programul cu public în jurul orei 09.30, în timp ce Telescaunul din Valea Soarelui a pornit cu întârziere, conform Mediafax.

Sunt deschise toate pârtiile din golul alpin, bătute în cursul dimineții și acoperite cu un strat nou de zăpadă aflat în depunere. Schiorii pot coborî pe pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Dorului, Panoramic și Varianta. Operatorul Gondola Sinaia recomandă prudență din cauza zăpezii proaspete.

Accesul în afara pârtiilor amenajate este strict interzis. Traseele Drumul de Vară, Carpul, Papagalul și Târlele nu sunt amenajate pentru schi pe timp de iarnă, iar toate variantele de coborâre de la Cota 2000 spre Cota 1400 rămân închise din cauza riscului ridicat, stratul de zăpadă fiind pufos și fără bază.

