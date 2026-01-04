Deși instalația ar fi trebuit să funcționeze începând cu ora 9.00, rafalele de peste 12 m/s au determinat blocarea automată a sistemelor de siguranță, potrivit Antena 3. Sute de turiști au așteptat la cozi încă de la primele ore ale dimineții, fără a ști dacă să mai rămână în stațiune sau să se îndrepte spre telecabină. Poiana Brașov este arhiplină, cu un grad de ocupare de 100%, iar redeschiderea telegondolei a venit după ore de incertitudine pentru cei aflați la baza masivului.

În același timp, la Sinaia, administratorii domeniului schiabil au anunțat că schiul este posibil duminică doar în zona Cota 2000. Temperaturile au coborât până la –9 grade, cerul este acoperit, iar vântul suflă moderat. Telescaunul din Valea Dorului a început programul cu public în jurul orei 09.30, în timp ce Telescaunul din Valea Soarelui a pornit cu întârziere, conform Mediafax.

Sunt deschise toate pârtiile din golul alpin, bătute în cursul dimineții și acoperite cu un strat nou de zăpadă aflat în depunere. Schiorii pot coborî pe pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Dorului, Panoramic și Varianta. Operatorul Gondola Sinaia recomandă prudență din cauza zăpezii proaspete.

Accesul în afara pârtiilor amenajate este strict interzis. Traseele Drumul de Vară, Carpul, Papagalul și Târlele nu sunt amenajate pentru schi pe timp de iarnă, iar toate variantele de coborâre de la Cota 2000 spre Cota 1400 rămân închise din cauza riscului ridicat, stratul de zăpadă fiind pufos și fără bază.

Cum vrea Donald Trump să conducă Venezuela / Riscă Maduro injecția letală dacă va fi condamnat?

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Consiliera AUR Carmen Dolhescu, declarată informator a Securității de instanță: a semnat informări despre rude și colegi de serviciu
Exclusiv
Știri România 16:00
Consiliera AUR Carmen Dolhescu, declarată informator a Securității de instanță: a semnat informări despre rude și colegi de serviciu
Peste 12.000 de oameni din Alba nu au curent electric de 24 de ore din cauza zăpezii
Știri România 15:57
Peste 12.000 de oameni din Alba nu au curent electric de 24 de ore din cauza zăpezii
Vedeta în vârstă de 60 de ani care a apărut de Revelion în costum de baie și haină de blană. Ține un pistol de jucărie argintiu în bikini
Stiri Mondene 15:31
Vedeta în vârstă de 60 de ani care a apărut de Revelion în costum de baie și haină de blană. Ține un pistol de jucărie argintiu în bikini
Gina Pistol a apelat la medicul estetician: „Revin cu rezultatul final". Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar
Stiri Mondene 15:25
Gina Pistol a apelat la medicul estetician: „Revin cu rezultatul final”. Imaginea cu care și-a pus fanii pe jar
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Politică 12:52
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
