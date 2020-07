Sute de pasageri pe Aeroportul Otopeni, înghesuiți în tunel la intrarea în România. Doar doi reprezentanți DSP le iau declarațiile

Mai mulți pasageri au postat imagini pe Facebook, indignați de situația în care au fost puși, relatează Digi24.

„Așa arată intrarea în România de la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Sunt 2 angajați DSP care procesează declarațiile celor din poze. Înțeleg că au aterizat simultan 7 avioane. Felicitări pentru organizare…”, a scris unul dintre pasageri, Horia Lupu, pe Facebook, unde a postat poze cu aglomerația formată pe culoarul de ieșire.

Șapte curse au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă vineri după-amiază, în numai o oră, așa cum arată orarul de zbor.

Reprezentanții Aeroportului Otopeni susțin că nu e vina lor pentru că Direcția de Sănătate Publică are doar doi angajați la triere. În plus, chiar dacă traficul aerian este cam la 10% din capacitate, aglomerația din aeroport este comparabilă cu cea din perioada de trafic maxim al avioanelor.

DSP are doar doi angajați care verifică fiecare pasager în parte (completare/verificare declarație, plus câteva întrebări, semnătură, ștampilă etc.), ceea ce face ca traficul pasagerilor în terminal să fie blocat, a spus Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Henri Coandă.

Așa arată intrarea în România de la Aeroportul International Henri Coanda. Sunt 2 angajați DSP care procesează… Publicată de Horia Lupu pe Vineri, 3 iulie 2020

„Personalul DSP este insuficient și nu poate controla pasagerii. Asta în condițiile în care suntem la 10% din traficul aerian normal și crește. DSP cunoaște situația”, a declarat Valentin Iordache, pentru sursa citată.

„Situația este dificilă acum, dar va deveni critică”, a mai spus el, în condițiile în care se așteaptă la o creștere a traficului aerian.

Valentin Iordache a comparat aglomerația de vineri din aeroport, în condițiile traficului mult redus, cu perioadele din anii trecuți, când traficul aerian se desfășura la valori maxime.

Potrivit lui Iordache, DSP are nevoie de minimum patru reprezentanți pentru a strânge declarațiile călătorilor, ba chiar mai mulți dacă crește valoarea traficului pe aeroport.

Sursa foto: Facebook/Horia Lupu

