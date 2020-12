144 de mandate de percheziție sunt puse în aplicare luni dimineață, iar acțiunile se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și au loc în județele Mureș, Brașov, Covasna, Argeș, Alba, Bistrița-Năsăud, București, Buzău, Cluj, Harghita, Ilfov, Olt, Timiș și Tulcea.

În perioada 2016 – prezent, o persoană bănuită de comiterea faptelor, având calitatea de administrator pentru șase societăți comerciale, ar fi desfășurat relații comerciale, fără evidențierea acestora în contabilitate. De asemenea, pentru obținerea unor beneficii fiscale, ar fi înregistrat facturi fiscale, fără conținut real.

Cu sprijinul unui funcționar de la bancă, ar fi fost obținute credite bancare, fără respectarea reglementărilor în vigoare, transmite Poliția Română.

Printre persoanele vizate se numără și un fost deputat din PSD, potrivit Digi24. 15 mandate de aducere vor fi puse în executare.



Percheziții și în București

„Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Investigare a Criminalității Economice a Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată”, transmite Poliția Capitalei.

Anchetatorii au transmis că un bărbat s-a dat drept broker bursier și ar fi convins o persoană să „investească” suma de 80.000 de lei.



Citeşte şi:

Delegația PSD a ajuns la consultările de la Cotroceni. Variantele de premier de pe masa lui Iohannis

Fără licitație: Ministerul Sănătății a dat 7 milioane de euro pe 460 de paturi ATI, contract cu firma denunțătorului Sorinei Pintea

Soluția găsită pentru căminul cu zeci de bătrâni infectați, rămași fără medic: „A venit o doamnă doctor. A promis că mai vine din când în când”

PARTENERI - GSP.RO Cătălin Zmărăndescu a povestit înlăcrimat un episod cu Gigi Becali: „Pentru asta, toată viața…”

PARTENERI - PLAYTECH BREAKING: Lovitură de teatru în cazul lui Sebastian Colțescu. Ce se întâmplă chiar acum

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2020. Balanțele vor intra în contact cu o adevărată avalanșă de informații

Știrileprotv.ro Cum încearcă proprietarii de vile să-i atragă pe clienți de Sărbători. „Puteţi face liniştiţi petrecere”

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii