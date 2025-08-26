Numărul cazurilor a crescut după invazia Rusiei în Ucraina

Potrivit analizei Verstka, în 2019 au fost 40 de cazuri, în 2020 – 54, în 2021 – 33, iar în 2022 numărul a crescut la cel puțin 84 de cazuri. În 2023 s-a înregistrat o scădere la 54 de cazuri, dar în 2024 numărul a crescut din nou la minimum 91 de cazuri.

Majoritatea cazurilor au fost calificate drept huliganism minor conform articolului 20.1 din Codul Administrativ. Amenzile pentru insultarea lui Putin sunt ridicate, între 30.000 și 100.000 de ruble.

Orice poate fi considerat insultă

Autoritățile consideră insultătoare nu doar evaluarea calităților personale ale președintelui, ci și critica politicii sale sau compararea sa cu criminali de război.

De exemplu, un locuitor din Crimeea a fost amendat cu 60.000 de ruble pentru că a postat pe pagina sa VKontakte două fotografii – una cu Putin și alta cu Hitler, alături de citate ale acestora.

Poliția și FSB pot găsi „lipsă de respect” față de Putin într-o postare, comentariu, repostare video, mesaj într-un grup de messenger, caricatură, graffiti sau inscripție pe un gard sau perete.

Cele mai multe cazuri sunt în Crimeea

Cel mai frecvent, oamenii sunt pedepsiți pentru insultarea lui Putin în Crimeea anexată. În ultimii 6 ani și jumătate, cel puțin 50 de persoane au fost amendate acolo și cel puțin una a fost arestată administrativ.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

De exemplu, o femeie din Crimeea a fost amendată cu 30.000 de ruble pentru că a postat pe Instagram un fragment editat din desenul animat „The Simpsons”, în care personajele scuipau pe mormântul lui Putin.

Un student din Crimeea, Evgheni Viunikov, a fost amendat cu 50.000 de ruble după ce a spus într-un chat video: „Suntem acum sub Putler, adică Putin”. El a fost denunțat de activiști pro-guvernamentali locali.

„Mi-am recunoscut vina. Să spunem că am răspuns conform legii”, a declarat Viunikov pentru Verstka.

Amenzile variază de la 500 la 250.000 de ruble

Cea mai mică amendă găsită de Verstka a fost de 500 de ruble, pentru un bărbat care a scris cu vopsea neagră pe un perete „Putin. Ticălos ucigaș”.

Cea mai mare amendă, de 250.000 de ruble (aproximativ 2700 de euro), a fost dată fostului deputat regional Konstantin Okunev pentru o postare în care scria: „Putin, nu ți-ai ieșit din minți?”, „Dă o șansă țării să iasă cu demnitate din acest întuneric și iad în care ai împins-o în cei 23 de ani de guvernare criminală, lipsită de sens și inutilă (pentru Rusia)”.

Okunev a declarat pentru Verstka că nu a insistat pentru o expertiză independentă, ci a încercat să demonstreze în instanță că poliția a comis încălcări procedurale.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

„Înțelegem că în Mordor nu vor exista alte legi pentru noi”, a spus el. „Dar sunt adeptul folosirii instrumentelor pe care ni le oferă situația”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE