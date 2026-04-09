Finanțări masive din Ungaria pentru fundațiile UDMR

Fundațiile apropiate de UDMR au beneficiat de finanțări semnificative în ultimii ani, în special prin intermediul Fondului Bethlen Gábor și al altor surse din Ungaria.

Potrivit unei analize realizate de portalul de investigații Transilvania Transparentă (Átlátszó Erdély), până la finalul anului 2025, două dintre cele mai importante fundații – Fundația pentru Școală (Iskola Alapítvány) și Eurotrans – ar fi pimit cel puțin 18 miliarde de forinți, echivalentul a peste 46,5 milioane de euro.

Suma reprezintă doar partea identificată cu certitudine, valoarea totală putând fi mai mare. Această evoluție marchează o schimbare majoră față de începutul anilor 2010, când relațiile dintre guvernul ungar și UDMR erau tensionate, iar fundațiile pierduseră accesul la finanțări importante.

Cum au crescut veniturile fundațiilor în ultimul deceniu

Veniturile fundațiilor au crescut considerabil în ultimii ani. Dacă la începutul anilor 2010, acestea funcționau cu bugete de câteva milioane de lei anual, după 2020 au ajuns la zeci de milioane de lei.

În 2024, veniturile Fundației pentru Școală s-au apropiat de cele ale UDMR, ambele situându-se în jurul valorii de 70 de milioane de lei, în timp ce Eurotrans a înregistrat venituri de aproximativ 10-12 milioane de lei. Astfel, resursele cumulate ale fundațiilor ajung la niveluri comparabile cu fondurile publice gestionate de UDMR în România.

Deși sunt entități juridice distincte, cele două fundații sunt strâns legate de UDMR.

Acestea au fost înființate de Uniune și funcționează în relații de interdependență organizațională și logistică, folosind uneori aceleași sedii și infrastructuri. Ambele sunt conduse de Nagy Zoltán Levente, considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai liderului UDMR, Kelemen Hunor.

Analiza ridică întrebări legate de modul în care sunt finanțate aceste structuri. În contextul în care legislația din România interzice finanțarea directă a partidelor din străinătate, articolul sugerează că utilizarea fundațiilor ar putea reprezenta o modalitate de ocolire a acestei interdicții.

Rolul Eurotrans în procesul de cetățenie

Un capitol important în analiză este dedicat fundației Eurotrans, care, din 2015, a preluat un rol stabil în gestionarea proceselor legate de acordarea cetățeniei ungare.

Activitatea sa include sprijin pentru întocmirea dosarelor de cetățenie, emiterea documentelor, înregistrări și chiar colectarea voturilor prin corespondență.

Până în 2025, fundația ar fi contribuit la pregătirea a aproximativ 125.000 de cereri de cetățenie, beneficiind de peste 3 miliarde de forinți în finanțări, conform analizei Átlátszó Erdély.

Investiții majore în imobiliare

Fundația pentru Școală s-a remarcat prin investiții semnificative în imobiliare. Fundația a achiziționat sau renovat clădiri în mai multe orașe din Transilvania, inclusiv Cluj-Napoca, Oradea, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și Băile Tușnad.

Printre proiectele importante se numără centrul Minerva din Cluj și Palatul Sonnenfeld din Oradea, acesta din urmă fiind încă în curs de renovare.

Programe culturale și educaționale

Pe lângă investițiile imobiliare, fundația derulează numeroase programe: proiecte educaționale și afterschool, programe de transport pentru elevi, finanțarea unor reviste culturale și organizarea unor evenimente literare importante.

De asemenea, oferă burse pentru autori consacrați și susține activitatea editorială în limba maghiară.

Analiza Átlátszó Erdély semnalează diferențe între modul în care sunt comunicate proiectele. În timp ce programele și evenimentele beneficiază de promovare constantă, investițiile imobiliare de mare valoare apar rar în spațiul public și sunt cunoscute mai ales indirect.

