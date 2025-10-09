Marca, printre primele care au hibridizat întreaga gamă, confirmă astfel direcția spre soluții hibride eficiente și accesibile, adaptate așteptărilor pieței și contextului economic.
Vitara și S-Cross rămân modelele de referință ale Suzuki în România, consolidând poziția brandului și angajamentul „By Your Side” de a oferi tehnologie modernă și accesibilitate.
