Câți pensionari sunt în București, potrivit CNPP

Potrivit datelor publicate de CNPP, județele cu cel mai mare număr de pensionari sunt Prahova, cu 188.365 de pensionari, urmat de Cluj, cu 178.390 de pensionari și Timiș cu 152.082 de pensionari.

De departe, în București există cei mai mulți pensionari: 467.467 de pensionari, sectorul 3 fiind cel mai numeros: 95.355.

Județele cu cei mai puțini pensionari sunt Covasna (44.373) și Tulcea (44.985).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Câți bani plătește statul în fiecare lună pentru pensii

Pensia medie, în decembrie 2025, a fost de 2.818 lei, însă există și județe unde pensionarii primesc mai mulți bani.

Pe lângă București, județe precum Hunedoara (3.502 lei), Brașov (3.327 lei) și Gorj (3.275 lei) depășesc semnificativ media națională, probabil datorită ponderii activităților miniere sau industriale în trecut.

La polul opus, cele mai mici pensii medii se regăsesc în județele Botoșani (2.230 lei), Giurgiu (2.280 lei) și Vrancea (2.270 lei).

În București, defalcat pe sectoare, pensia medie arată astfel:

Sectorul 1: 4.118 lei;

Sectorul 2: 3.610 lei;

Sectorul 3: 3.505 lei;

Sectorul 4: 3.483 lei;

Sectorul 5: 3.081 lei;

Sectorul 6: 3.660 lei.

Suma totală alocată la nivelul întregii țări pentru plata pensiilor este de 12.916.907.025 lei. Această sumă este distribuită către un număr fizic de 4.583.151 de pensionari.

Excluzând Capitala, județul Prahova primește cele mai mari sume, cu un total de 568.609.994 lei pentru cei 188.365 de pensionari.

Județul Giurgiu înregistrează cea mai mică sumă totală alocată, respectiv 116.931.384 lei, urmat îndeaproape de Tulcea cu 117.145.324 lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE