”Vreau să spun că încă din luna mai am început achiziționarea tabletelor, atunci când am alocat banii. Motivul pentru care tabletele nu au ajuns este o criză pe piața dispozitivelor. Toate demersurile au fost făcute, dar nu am avut de unde să cumpărăm”, a declarat Jean Badea.

Subsecretarul de stat a arătat că până acum au fost semnate contractele pentru 82.000 de tablete. Pentru alte 180.000 de tablete a fost semnat acordul cadru, iar ofertele pentru ultimele 56.000 de tablete se află încă în evaluare.

”Vor ajunge tabletele la elevi, pentru că procesul a fost reluat de fiecare dată, iar în a doua etapă am reușit să avem o parte din necesarul de tablete – e vorba de 180.000. S-a reluat și a treia oară procesul. Înțeleg că sunt oferte depuse și așteptăm evaluarea”, a mai spus Jean Badea.

