Duminică după-amiază, taifunul a provocat rafale de vânt de până la 216 km/h, în preajma insulei Ishigaki şi se îndreaptă spre nord-vest, a precizat agenţia de meteorologie a Japoniei.

Conditions have really deteriorated over the last hour as vigorous bands are hitting Ishigaki #typhoon #Muifa pic.twitter.com/SZRuofFXQL