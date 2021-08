ULTIMA ORĂ: Talibanii au intrat în Kabul și anunță că negociază cu Guvernul „predarea pașnică” a capitalei afgane. SUA își evacuează oamenii cu elicopterele

UPDATE ora 13.00: Președintele afgan Ashraf Ghani va preda puterea în următoarele ore, iar imediat va fi format un nou guvern codus de talibani, anunță postul de televiziune Al Arabiya.

În același timp, ministrul interimar de interne afgan a anunțat, într-o intervenție la o televiziune locală, că va fi o „tranziție pașnică”, susținând că Kabul nu va fi atacat. El nu a oferit alte detalii. Un mesaj similar a venit și din partea talibanilor, care au spus că vor negocia un transfer de putere pașnic.

În acest timp, străzile din Kabul sunt aglomerate de oameni care încearcă să fugă din capitală. Corespondentul CNN a transmis că oamenii încearcă „cu disperare” să fugă din calea islamiștilor.

UPDATE ora 12:50: În timp ce SUA își evacuează personalul de la ambasada din Kabul, BBC a comparat această acțiune cu modul în care americanii au părăsit Vietnamul în finalul războiului care a avut loc între 1961 și 1975.

Conflagrația a avut loc între Vietnamul de Nord, care a fost sprijinit de China, Coreea de Nord și Uniunea Sovietică, și Vietnamul de Sud, sprijinit de Coreea de Sud și de Statele Unite ale Americii.

Campania militară prelungită s-a încheiat cu o înfrângere pentru SUA și Vietnamul de Sud și cu unificarea țării sub o conducere comunistă. Căderea Saigonului sub asaltul trupelor armatei vietnameze, la 30 aprilie 1975, a marcat oficial sfârșitul războiului din Vietnam.

Atunci, ultimii americani și mai mulți sud-vietnamezi au fost evacuați cu elicopterul de pe acoperișul ambasadei SUA, a relatat BBC.

UPDATE ora 12:30: Președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, poartă discuții de urgență cu trimisul SUA, Zalmay Khalilzad, și cu alți oficiali de rang înalt ai NATO. Ieri, 14 august, președintele afgan a declarat că țara se află într-un „pericol foarte mare”.

Conform unui oficial din ministerul de interne din Afganistan, talibanii vin „din toate părțile”.

Trei oficiali afgani au declarat pentru Associated Press că talibanii se află în districtele Kalakan, Qarabagh și Paghman din capitala Kabul. Militanții au susținut că nu vor să ocupe cu forța orașul Kabul.

Arrival of the first vehicle of Afghan Taliban at Torkham Gate. Afghan Army has left the area. Frontier Corps KP soldiers are standing gaurd at the crossing.

De partea cealaltă, talibanii au transmis că le-au cerut luptătorilor săi să rămână la intrările în oraș, vorbind despre numărul ridicat al civililor care ar putea să cadă victime în confruntări, relatează și BBC.

„Viața, proprietatea și demnitatea nimănui nu vor fi afectate și viața cetățenilor din Kabul nu va fi în pericol”, au spus talibanii, care au subliniat că, în acest moment, guvernul este responsabil de siguranța cetățenilor, dar și că sunt discuții pentru un transfer pașnic de putere.

Un parlamentar afgan, Farzana Kochai, a declarat că oamenii încearcă disperați să fugă din Kabul.

„Nu știu, nu putem merge nicăieri, nu mai avem unde. Avioanele care pleacă din Kabul astăzi sunt pline, am verificat cu prieteni care au plecat spre aeroport și vor să meargă în India sau alte țări. Spun că toate avioanele sunt pline și suntem blocați aici”, a declarat acesta.

În capitala Kabul au sosit în ultimele zile și mii de oameni care au fugit din calea talibanilor. Sperau că aici vor fi în siguranță.

„Pentru femei, situația este mai rea. Vor fi închise în casele lor, asta se va întâmpla”, a mai spus parlamentarul afgan.

Un mesaj similar a transmis și un Aisha Khurram, o fostă reprezentantă ONU. Ea a scris pe Twitter că, la Universitatea din Kabul, evacuată în această dimineață, profesorii își iau rămas bun de la elevele lor.

Some teachers said goodbyes to their female students as everyone was evacuated from Kabul University this morning… and we might not see our graduation like thousands of students around the country.



Taliban are placed all over the city, just waiting for the right time…