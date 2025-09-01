Povești reale, pe marele ecran

Muncitorii imigranți joacă un rol crucial în menținerea funcționalității Bruxelles-ului, dar adesea trăiesc în condiții precare. Acest aspect este explorat în noul film al regizorului Ben De Raes, originar din Bruxelles. Filmul „Kapital Europe” urmărește povestea a doi muncitori imigranți în capitala Belgiei.

Filmul se concentrează pe Niki, un curier grec pe bicicletă, și Reginald, un muncitor român în construcții. Ambii se confruntă cu condiții de muncă dificile și caută să-și găsească locul într-un oraș care depinde de munca lor, dar le oferă puțină siguranță.

Ben De Raes, regizorul filmului, explică motivația din spatele proiectului: „Cu Kapital Europe am vrut să le dau un chip muncitorilor care țin Bruxelles-ul în funcțiune și care rămân adesea invizibili”.

Pentru a aduce autenticitate poveștii, De Raes a ales actori fără experiență cinematografică. Petre Ivanov, care îl interpretează pe Reginald, este el însuși un imigrant român stabilit în Bruxelles de 11 ani.

Ivanov descrie experiența sa: „Povestea lui Reginald este, de fapt, propria mea viață”. El relatează despre dificultățile întâmpinate în primii ani: „Când ajungi într-un oraș în care nu cunoști aproape pe nimeni, accepți orice slujbă. La fel ca Reginald, am ajuns în sectorul construcțiilor, unde angajatorii nu își respectau angajamentele și salariile nu erau corecte”.

De la realitate la film

Astăzi, Ivanov are propria firmă de tâmplărie și o familie în Anderlecht. El confirmă autenticitatea filmului: „Filmul arată foarte realist cum stau lucrurile pentru noii muncitori. Că uneori nu ai o casă sau trebuie să te lupți pentru a-ți primi salariul. Am trăit toate acestea”.

Regizorul De Raes s-a inspirat din numeroase povești ale muncitorilor din Bruxelles pentru a crea scenariul. El subliniază: „A fost o alegere logică să filmăm în Bruxelles. Povestea lui Petre este una cu care mulți dintre colegii săi din Bruxelles se pot identifica”.

Experiența actoriei pentru Ivanov

Deși nu avea experiență în actorie, Ivanov a impresionat la casting. De Raes povestește: „La castinguri, Petre s-a remarcat cu mult peste ceilalți. Deși nu mai jucase niciodată, părea să-i vină natural”.

Ivanov privește cu satisfacție experiența cinematografică: „Dacă aș avea din nou ocazia, nu aș ezita”.

Succesul colaborării dintre De Raes și Ivanov deschide posibilitatea unor proiecte. Regizorul mărturisește: „În secret, deja simt dorința de a lucra cu alte povești din viața lui Petre. Cu siguranță există dorința de a face împreună încă un film!”.

„Kapital Europe” aduce în prim-plan realitățile dure ale muncitorilor imigranți din Bruxelles, oferind o perspectivă autentică asupra vieții lor. Filmul reprezintă o oglindă a societății contemporane, evidențiind atât contribuția esențială a acestor muncitori, cât și provocările cu care se confruntă în căutarea unei vieți mai bune.

